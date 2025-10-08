¿·¼é¸î¿À¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢´°Á´Éü³è´Ö¶á¤â¡ÖÉÝ¤¤¤Î¤Ï1È¯¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¢¤È¡×...¸µµð¿Í¥¨¡¼¥¹Ê¬ÀÏ¡Öº£¤ÏÃ»¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°µ¯ÍÑ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥×¥íÌîµåµð¿Í¤Î¸µ¥¨¡¼¥¹¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¹¾ÀîÂî»á¡Ê70¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯10·î7Æü¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼µ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃ»¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤Îµ¯ÍÑ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÖÅê¤²Êý¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Þ¤ê¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×
º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢Âç¥ê¡¼¥°1Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢£µ·î¤Ë±¦¸ª¤òÄË¤á¤ÆÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤¿¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢8·î¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤ÎÄ´À°¤ò³«»Ï¡£9·î²¼½Ü¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë³ê¤ê¹þ¤ß¤Ç´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡£
µß±ç¿Ø¤¬¸·¤·¤¤¾õ¶·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï3»î¹ç½Ð¾ì¤·¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ2¤Ä¤Î¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢°Ê¸å¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Îº´¡¹ÌÚ¤ÎÅêµå¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¹¾Àî»á¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÎÉ¤¤»þ¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÙ¤àÁ°¤Ï¤¹¤´¤¯¡Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¡ËÊø¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¤½¤Î¾ì½ê¡Ê¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¤¤¤Êý¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤Åê¤²Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¹¾Àî»á¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÉüÄ´¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬ÎÉ¤¤¤È»ØÅ¦¤·¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤Î²ÝÂê¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÖÅê¤²Êý¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Þ¤ê¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£ËÜ¿Í¤â¡Ø¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ç¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤â³ä¤È¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬È´¤±¤ë¤Î¤¬¿´ÇÛ¡£¤½¤ì¡ÊÈ´¤±¤¿µå¡Ë¤òÃ¯¤«¤Ë¥¬¥Ä¥ó¤È¤ä¤é¤ì¤¿¡ÊÂÇ¤¿¤ì¤¿¡Ë»þ¤Ë¡¢ÉÝ¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢ÏÓ¤¬½Ì¤Þ¤ë¤«¤é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬Íð¤ì¤ë¡£¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤Ç1È¯¤¢¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÊÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ë¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö»þ´Ö¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¸ª¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏµÕ¤Ë¤¤¤¤¤«¤â¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¸½Ìò»þÂå¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÀèÈ¯¤È¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÎÀº¿ÀÅªÉéÃ´¤Ë¸ÀµÚ¡£º´¡¹ÌÚ¤Î¿´ÍýÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡Öº£¤ÏÃ»¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤Îµ¯ÍÑ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1ÈÖºÇ¸å¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢»þ´Ö¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡Ê¸ª¤ò¡Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏµÕ¤Ë¤¤¤¤¤«¤â¡£ÀèÈ¯¤ÏÁ°¤ÎÆü¤È¤«¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤é¡¢¿²¤ëÁ°¤«¤é¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ê¤é¤Ð¡¢9²ó¤ËÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤¤Êý¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÉÝ¤¤¤Î¤Ï1È¯ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¢¤È¡£¡ÊÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡ËÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ÏÓ¤¬½Ì¤Þ¤ë¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬Íî¤Á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤â¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤¬¿´ÇÛ¡×
¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º2Ï¢¾¡¤ÇÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è1°Ì¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤òÁê¼ê¤Ë2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Âè3Àï¤Ï¡¢9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¡£
¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¿·¼é¸î¿À¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤¹¤ëº´¡¹ÌÚ¡£º£¸å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£