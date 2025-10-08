「あのお隣さんのイケメンは？」不倫相手に執着するわたしを心配する友人｜カレは最後までイカナイ【ママリ】

この漫画は、作者・紙屋束実(@kamiya.tsukami)さんが描く、主人公・S葉さんと彼氏・E原さんのカップルにまつわるストーリーです。テーマは、E原さんが抱える「性」に関する繊細な悩み。普段なかなか表に出にくい男性側の葛藤に、S葉さんがどう寄り添っていくのかが描かれています。『カレは最後までイカナイ』第4話をごらんください。

S葉さんは、友人・Fちゃんとランチをしているところ。Fちゃんは、S葉さんに将来子どもが欲しいなら不倫はやめるべきだと言います。しかしS葉さんは、不倫相手のM生がこの先に離婚をしてくれなくても子どもだけ認知してくれればといい始めて…。

S葉さんは、友人・Fちゃんとランチ中です。

Fちゃんは、S葉さんの不倫の行く末を心配している様子です。しかしS葉さんは、M生が離婚しなくても子どもだけ認知してもらえればいいと言い、Fちゃんを驚かせます。

不倫を続けても「未来はない」というFちゃんの心配をよそに、S葉さんはM生との関係をやめるつもりはないようです。

FちゃんはS葉さんに、独身男性を探すべきだと言いました。そして思い出したように、S葉さんの隣の部屋に住むイケメン好青年はどうしているのか聞きいてきます。

友人・FちゃんはS葉さんの不倫を心配してくれるものの、当の本人は子どもを授かれればいいという感覚のようです。そんなS葉さんにFちゃんは、隣の部屋に引っ越してきたイケメンと進展がないのか気になっていました。彼女はS葉さんのためにも、不倫はやめて独身男性と幸せになってほしいのでしょうね。

男性にも性の悩みはあるもの、一人で抱え込まずパートナーと一緒に解決を

この作品は、主人公・S葉さんの恋人であるE原さんが抱える、男性側の性に関する悩みにどう向き合っていくかが描かれたお話です。恋人として戸惑いながらも、S葉さんが少しずつ相手の気持ちに寄り添い、一緒に向き合っていく姿が丁寧に描かれています。



ひとり暮らしを始めたS葉さんは、ひょんなことから隣の部屋のE原さんと知り合い、やがて恋人関係に発展。性行為では男性側はいわゆる「イク」という射精があるもの。しかし、S葉さんはE原さんと何度体を重ねてもカレが射精をせずに行為を終わらせてしまうことに混乱します。



S葉さんが自分が原因なのかと悩む中、やがてE原さんが「膣内射精障害」だということがわかりました。E原さんは病気というわけではないと病院に行くことをためらいますが、S葉さんは彼を責めることなく、気持ちに寄り添いながら少しずつサポートしていきます。その姿勢がきっかけとなり、E原さんも自らの状況を受け入れ、専門の病院へ足を運ぶようになります。そこで、同じ悩みを持つ男性たちが少なくないことや、パートナーと一緒に治療に取り組むカップルもいることを知るのです。



性に関する悩みは、なかなか人に言いづらく、一人で抱え込みがちです。でも、どちらか一方が抱える問題であっても、ふたりで共有し、協力し合うことで乗り越えていけることもあるはずです。また、このような性にまつわる課題は、若いうちから正しい知識を持つことも重要です。家庭の中で安心して話せる雰囲気があると、将来大きな悩みを抱えずに済むかもしれません。この作品は、パートナーとの関係や性との向き合い方について、あらためて考えるきっかけを与えてくれる内容となっています。

