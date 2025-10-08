レクサス“新”「NX」がスゴイ！ 人気の「クロスオーバーSUV」に2.0リッター「直4」搭載モデルも登場し話題に！ 約620万円の中国「新モデル」とは

レクサス新「NX」関心集まる新モデル

レクサスは中国で2025年8月23日、「NX」の新たな改良型を発売しました。

新エントリーモデルの投入や価格が見直された新モデルに、多くの関心が集まっています。

レクサス“新”「NX」どんなモデル？

NXは2014年に登場したコンパクトクロスオーバーで、SUVらしい力強さと都市部での機敏な走行性能を両立。現在では世界90以上の国と地域で販売されるグローバルコアモデルに成長しています。

今回発表されたのは、2021年にフルモデルチェンジを受けた2代目NXの改良モデルです。

主な変更点はグレード体系の整理と新色の追加で、従来の「NX260」に代わる新たなエントリーグレード「NX200」が設定されました。

NX200は2リッター直列4気筒ターボエンジンを搭載し、効率と出力を両立するダウンサイジング設計により、幅広い走行シーンに対応します。

ハイブリッド車「NX350h」とプラグインハイブリッド車「NX400h＋」もバージョン構成と名称が刷新。

NX200の「FUN」、NX350hの「JOY」「JOY X」「オーバートレイル」、NX400h＋の「プライム」「ウルトラ」の全6バージョンに再編されました。

従来の8バージョンから絞り込むことで、選びやすく分かりやすい構成となっています。

価格は29万9800元（約620万円）からで、従来より約40万円安く設定されました。新たなエントリーモデルの投入により、NXはより幅広い層への訴求を目指しています。

さらに、レクサスの中国市場進出20周年を記念したキャンペーンも展開され、購入からアフターサービスまで多角的なサポートを提供。ブランドの存在感を高める施策として注目されています。

レクサスNX改良型の登場にユーザーからは「NX200魅力的」「NX260がなくなったのは残念」などエントリーモデルの変更に対する賛否が見られます。

また価格設定について「装備を考えるとコスパ高い」などの反応も寄せられていました。

新NXの登場は、中国市場での存在感をさらに高める一手として、今後の展開にも注目が集まりそうです。