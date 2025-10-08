アップで見るとかわいすぎる！飼い主のくしゃみで固まる猫が20万いいね「笑った」「ドン引きしとる」【ママリ】

飼い主のくしゃみでびっくり！目が点になる猫に20万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

猫もうれしいときや寂しいときなど、さまざまな表情をしますよね。



愛猫のほたてくんは飼い主さんのくしゃみを聞いて、かなりビックリしたご様子で…？

©hotanyan

©hotanyan

毎日変なくしゃみしてごめんね

目が点になるほど、驚いている様子のほたてくん。警戒しているような態勢から「何事？」という心の声が聞こえてきそうです。毎日くしゃみをする飼い主さんのことを、驚きながらも心配しているかもしれませんね。



この投稿には「あまりにもかわいくて、この顔の絵(プリント)のグッズがほしい」「ドン引きしとるお顔」「目が点すぎる」など、猫好きさんのリプライが多数寄せられていました。



花粉症の方は、くしゃみが止まらずつらい春。そんなつらさも少し和らぐ、ほたてくんのかわいいお写真でした。

お留守番のはずの犬が消えた？見つかった場所に1万いいね

愛犬は大切な家族。その気持ちは子どもが生まれて家族が増えたからといって変わることはないものの、産後は赤ちゃんがより優先になることがありませんか？赤ちゃんに嫉妬する犬もいるかもしれません。



今回の投稿者・ぽんさんは息子さんとベビーカーでお出かけしようとしたそう。そこで、いつもなら玄関まで見送りに来てくれる愛犬がいないことに気付きます。愛犬はどこへ行ってしまったのでしょうか。

©︎ponzu__0603

いつも玄関でお見送りしてくれてるイッヌいない！と思ったらベビーカーの下にしれっと隠れてた🥹

可愛すぎるって～～～すぐ帰ってくるからね～～😭😭😭

いつもならお見送りしてくれる愛犬がいないことを不思議に思ったぽんさん。よく見ると息子さんの乗っているベビーカーの荷物入れからひょっこり。つぶらな瞳で「お散歩行きたい！」と訴えているようにも見えます。息子さんとぽんさんが2人でお出かけしてしまうのを察知して、自分も行かねばと急いで乗ったのかと思うと健気でかわいすぎますよね。



この投稿には「かわいすぎます」「オサンポイキタイ」などのリプライが。犬と赤ちゃんがいる生活に、思わず心がほっこりする投稿ですよね。これから息子さんが成長するにつれて、愛犬との関係がどう変化していくのか気になるところ。こんなにお茶目な愛犬とは、きっといい関係を築けそうですよね。

「かわいく撮れました」超仲良しペットの姿に11万いいね

犬と猫を両方飼っている方、2匹は仲良しですか？家庭によるとは思いますが、中には種族を超えて絆を深めている子たちもいるようです。



投稿者のあめちゃん🐱さん。ペットたちのとても癒やされる写真を投稿しました。どうぞご覧ください。

Ⓒcocoakumikoda

ものすごーく 可愛く撮れました✨

わんちゃんの上にちょこんと座っている猫ちゃん。そして2人してじっとこちらを見ている、なんともかわいらしい写真ですよね。2人の距離が近い姿が見れて、飼い主さんは幸せでしょう。



この投稿に「本当にかわいい！」「見事なシンクロ！」などのリプライが寄せられました。一緒に暮らす家族としての仲のよさを感じさせる、ほっこりする投稿ですね。

記事作成: みー

（配信元: ママリ）