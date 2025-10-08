昨年８月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚さんが、２０２６年カレンダーの発売を記念し、オンラインサイン会を開催すると発表した。

渡邊さんは８日までに「２０２６年カレンダー、オンラインサイン会の開催決定！１２月６日（土）の『カレンダー発売記念トークイベント＆サイン会』当日、会場にお越しいただけなかった皆様を対象に、オンラインサイン会を開催いたします」とインスタグラムで報告

「対象となる皆様 以下の条件をすべて満たすＬｉｇｈｔｈｏｕｓｅ会員の皆様が対象となります」と会員限定であるとし、 「プレミアムセット『渡邊渚 イベント参加権付 Ｌｉｇｈｔｈｏｕｓｅ会員限定セット（￥１６５００）』をご購入いただいている方」「Ｌｉｇｈｔｈｏｕｓｅ会員有効：イベント開催時点でＬｉｇｈｔｈｏｕｓｅ会員として有効な状態な方」「１２月６日当日、会場受付でのチケット”もぎり”確認が記録されていない方」と説明。

「重要：当日リアルイベントに参加されたが、オンライン会にも参加したい！という方向けに”２セットまで”ご購入いただけるように変更しております」ともつづり、「単品の壁掛けカレンダーや卓上カレンダーはメンバーシップ会員ではない方でも購入できます。このカレンダーは完全受注生産のため、１０／２１までしか購入できません！お早めに！」と呼びかけ、ニット、ニーハイブーツで絶対領域を見せた姿をアップした。

渡邊さんは２０２０年、フジテレビ入社も２３年から体調不良のため休職。２４年８月末に退社した。同年１０月、自身のインスタグラムでＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）を患っていたと公表した。