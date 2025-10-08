国内女子プロゴルフツアーのスタンレーレディスホンダは１０日から３日間、静岡・東名ＣＣ（６４３５ヤード、パー７２）で行われる。第１ラウンドの組み合わせが８日、発表された。

７か月ぶり国内参戦の渋野日向子（サントリー）は、桑木志帆（大和ハウス工業）、菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）との組み合わせ。今季は米下部ツアーを主戦場とし、国内ツアー初出場の原英莉花（ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳ ホールディングス）は、金沢志奈（クレスコ）、柏原明日架（富士通）と同組でプレーする。

岩井明愛（あきえ、ホンダ）は、メルセデス・ランク１位の佐久間朱莉（しゅり、大東建託）、鶴岡果恋（明治安田）と同組。岩井千怜（ちさと、ホンダ）は、昨年大会優勝の佐藤心結（みゆ、ニトリ）、ツアー１勝の菅楓華（ニトリ）と回る。

古江彩佳（富士通）は、入谷響（加賀電子）、鈴木愛（セールスフォース）とのペアリング。笹生優花（アース製薬）は、ささきしょうこ（日本触媒）、高野愛姫（Ｊトラスト銀行インドネシア）と回る。

また、前週のメジャー・日本女子オープンを制した堀琴音（ダイセル）は、河本結（リコー）、斉藤愛璃（ミツウロコグループホールディングス）との組み合わせが決まった。