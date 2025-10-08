今季の学生３大駅伝第２戦、全日本大学駅伝（１１月２日、名古屋市熱田神宮西門前〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前＝８区間１０６・８キロ）のチーム登録（選手１６人）が８日正午に締め切られた。

昨季の箱根駅伝王者で、全日本大学駅伝では７年ぶり３度目の優勝を狙う青学大は、エースで主将の黒田朝日（４年）、塩出翔太（４年）、宇田川瞬矢（４年）、小河原陽琉（ひかる、２年）の箱根駅伝Ｖメンバーら学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（１０月１３日、島根・出雲市＝６区間４５・１キロ）に登録された１０人に加え、原晋監督（５８）が今季の「キーマン」として期待する荒巻朋熈（４年）らがメンバー入りした。

箱根路の覇者、青学大は全日本大学駅伝では近年、優勝争いに加わるも、あと一歩で優勝を逃してきたが、今季は７年ぶりの優勝を狙えるメンバーが登録された。特に原監督が期待する選手が荒巻だ。「今季のキーマンは荒巻朋熈（４年）です。駒大１強と言われた第１００回箱根駅伝で優勝できたのは１区で荒巻の頑張りがあったからです。今季、４年生として期待しています」と話す。

神邑亮佑、椙山一颯、石川浩輝、前川竜之将と勢いのあるルーキーも４人が登録された。新戦力も台頭している。

５日後に迫った今季開幕戦の出雲駅伝、さらには全日本大学駅伝では、青学大のほか、昨季の王者で全日本大学駅伝２冠の国学院大、昨季の３大駅伝すべて２位と安定した強さを持つ駒大、スピードランナーがそろう中大、伝統校の早大、駅伝巧者の創価大、帝京大などが激しい優勝争いを繰り広げることになりそうだ。

全日本大学駅伝は１０月８日に選手１６人を登録。その中から１０月３０日正午までに１〜８区の選手と補欠５人を登録。レース当日２日の午前６時１０〜３０分に区間登録選手と補欠登録選手を交代できる。

青学大の全日本大学駅伝登録メンバーは以下の通り。

黒田 朝日（４年）

塩出 翔太（４年）

宇田川瞬矢（４年）

荒巻 朋熈（４年）

佐藤 有一（４年）

鳥井 健太（３年）

平松 享祐（３年）

熊井 渓人（３年）

小河原陽琉（２年）

飯田 翔大（２年）

安島 莉玖（２年）

折田 壮太（２年）

神邑 亮佑（１年）

椙山 一颯（１年）

石川 浩輝（１年）

前川竜之将（１年）