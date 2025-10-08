【劇場版『チェンソーマン』】週末観客動員ランキング3週連続1位！ OP映像公開
9月19日（金）より日本公開された劇場版『チェンソーマン レゼ篇』。週末観客動員ランキング3週連続1位を獲得、公開から18日間（9／19〜10／6）で観客動員296万人、興行収入45億円を突破した。そしてこのたび、オープニング映像が公開された。
原作はシリーズ累計発行部数3100万部を突破、現在『少年ジャンプ+』（集英社）で人気連載中の漫画『チェンソーマン』。
著者は『ファイアパンチ』『ルックバック』『さよなら絵梨』など話題作を次々と生みだす鬼才の漫画家・藤本タツキだ。
2022年にはアニメスタジオ MAPPA（『呪術廻戦』『進撃の巨人 The Final Season』など）制作のTVアニメが放送され、国内だけでなく世界中で高い評価を獲得。現在まで200カ国以上の国と地域で配信されている。
そして今回、ファンからの人気も厚く、TVアニメの最終回からつながる物語、【エピソード”レゼ篇”】が映画化。
主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が、MAPPAアニメーションならではの疾走感溢れるバトルアクションと共に描かれる。
9月19日（金）より日本公開された本作は、9月24日（水）からアジア各国での上映も開始。日本を皮切りに100以上の国と地域で公開されることが決定している。
週末観客動員ランキングでは、3週連続1位を獲得（10／3〜10／5興行通信社調べ）し、公開から18日間（9／19〜10／6）で観客動員296万人、興行収入45億円を突破した。
そんな大ヒット公開中の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』より、ファン待望のオープニング映像が公開された。公開当初から早くも「中毒性ヤバい」「何回でも観たい」「神すぎて鳥肌！」「踊るポチタ可愛い」とSNSでも大きな話題を呼んでいる本映像では、主題歌 米津玄師『IRIS OUT』にのせて、デンジたちのコミカルで愛おしい日常と、予測不能な狂乱への始まりが鮮やかに描かれている。
公開されたオープニング映像では、デンジ、アキ、パワーの出勤までの様子を切り取ったシーンから幕を開ける。
デンジたち早川家の騒がしい朝支度とは対照的に、丁寧な朝を過ごすマキマの姿とのコントラストが、楽曲に合わせて、どこかシュールで微笑ましく描かれる。
本作のメインキャラクターとなる ”レゼ” が、カフェ二道でバイトをしている何気ない風景も映し出され、本作で初めて描かれるレゼの姿に、期待感が高まる。
また、主題歌 米津玄師『IRIS OUT』のビートに合わせてデンジたちが踊っているシーンも必見。特に、愛らしいポチタが軽やかにステップを踏む姿は、観る者の心を鷲掴みにすること間違いなし。聴く者の心を掴んで離さない『IRIS OUT』の鮮烈なサウンドが相まって、唯一無二のオープニング映像となっている。
主題歌『IRIS OUT』は、週間ランキングで2週連続首位、ストーリミングや週間ポイント数にて ”歴代最高” 記録を樹立するという快挙を達成している。
（C） 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト （C）藤本タツキ／集英社
