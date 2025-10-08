39歳・桑子英里アナウンサー、“三つ子”出産 再婚も…写真を添えて報告「高齢出産＆初産＆三つ子というハイリスク出産」
元青森放送在籍で、フリーアナウンサーの桑子英里（39）が8日までに自身のインスタグラムを更新。再婚して今年2月に三つ子を出産したことを報告した。
【写真】かわいく並んで…桑子英里アナの“三つ子”ショット
投稿で「お久しぶりの投稿失礼します」とし、「突然ですが、、、再婚して2月に三つ子の元気な男の子を出産しました」と報告。三つ子の両足を映した写真を添えた。
続けて「ご報告ができていない方も居て恐縮です」「高齢出産＆初産＆三つ子というハイリスク出産だったこと 産後もほぼワンオペ育児のため、、、って言い訳がましい」とコメント。「とにかく子も私も元気に暮らしています」「(夏にさっそく三男がヘルパンギーナに罹りましたがすぐに回復)」と近況をつづった。
「毎日慌ただしくて秒で1日が終わる日もあれば子が泣き止まなくて1日が途方もなく長く感じることもあります」と育児に奮闘するも、「心身ともにダメージの大きかった妊活のこと 多胎児を持つと世界が一変して見えること 色々とお話したいことばかりですが産後だから？」「まだまだ頭が回らない、言葉が出てこない」としみじみ。「仕事は家族や周囲のサポートに支えられ少しずつ復帰していますので、また投稿します」「今後も暖かく応援してくだされば幸いです」と呼びかけた。
ハッシュタグには「三つ子」「宝物」「生まれて来てくれてありがとう」と添えられている。
桑子は1985年11月21日生まれ、神奈川県出身。2008年から青森放送に14年間在籍。テレビ・ラジオともに情報番組や報道番組まで幅広く担当した。2013年に日本テレビ系列アナウンス大賞（テレビ部門）、北海道・東北ブロック優秀賞を受賞した。現在はフリーアナウンサーとして活動する。
