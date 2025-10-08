佐久間大介、もしピンクヘアじゃなくなるなら 黒髪＆アクセントの1色「イメージがないと思うので」
Snow Manの佐久間大介、俳優の川口春奈が8日、都内で行われたヘアメイクアップアーティスト河北裕介氏がプロデュースするヘアケアブランド『＜＆be HAIR＞（アンドビーヘア）』の新商品・新CM発表会に参加した。
【写真】キュートすぎ！そろって笑顔をみせる佐久間大介＆川口春奈
佐久間はブランドアンバサダーを、川口はブランドミューズをそれぞれ務める。佐久間へ質問したいことは、と無茶ぶりされると河北は「佐久間さんと言えば、やっぱりピンクヘアですよね。髪色をいろいろ変えていきたいとか、次はこういう色にしたいとか、そういう思いがあるのかな、と」と投げかけた。
佐久間は「ハイトーンをずっとやっている。たまにお芝居のお仕事で髪を染めたりするんですけど、逆にアクセントでどこかに1色入るととか、毛先だけ違う明るい色を入れるとかをやってみたい意欲が出てきました。なかなかイメージがないと思うので」と話した。
すると河北は「今の髪色いいよ」と話しかける。佐久間は「最近まで、インナーカラーを金にしてたんですけど、今日のこの回はやっぱりピンクで行きたいなと思って。全部自分で家で染めてきました」と『＆be カラーシャンプー C. Pink』で染めてきたことをアピール。最近はピンク髪が周囲に増えてきたそうで「『ピンク髪をやりたいんだけど』と言われたら、これ（『＆be カラーシャンプー C. Pink』）をめちゃくちゃオススメする。アーティストさんとか、プライベートのおばちゃんもそうです（笑）。『ピンクやりたかったらいいよ』と勧めてます。いいものなので」と呼びかけていた。
＜＆be HAIR＞は、ヘアケアを“髪のベースメイク”と捉え、思い通りのヘアスタイルを楽しむための美しい土台作りを提案。髪と頭皮にやさしい弱酸性処方と日本人の髪質に合わせた設計にこだわり、豊富な商品ラインナップから、その時々の髪の状態に応じた最適なケアを選択できるのが特徴となっている。今回、「CMC（細胞膜複合体）」に着目した「＆be ダメージケアシャンプー」と「＆be リペアレスキュートリートメント」を17日から全国発売する。新商品の発売に合わせて、佐久間と川口がそれぞれが出演する新CMを制作した。
新CMは、「ダメージに負けず、軽やかにまとまる。」というコンセプトのもと、佐久間は力強さと軽やかさを兼ね備えたダンスパフォーマンスで“どんな瞬間も、軽やかにまとまる髪”を、川口は花が舞う草原の中、しなやかになびく髪とやわらかな表情で“髪がまとまる心地よさ”を表現している。2本の映像を通して、一人ひとりの髪の悩みに寄り添い、ダメージヘアにやさしくアプローチする新商品の世界観を描いている。新CMを8日から公式サイト、公式YouTube、インスタグラム、X、TikTokの各SNSで8日から公開となった。
