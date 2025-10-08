¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¡Ö²¶¤Î¤³¤È100¡ó¹¥¤¡×¤â¡ÄÃæ³ØÀ¸»þÂå¤ÎÎø°¦¤Ç¤Î¸å²ù¤ò¹ðÇò¡Ö·ÈÂÓÀÞ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¸«¼è¤ê¿Þ¡×¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¡Ê39¡Ë¤¬7ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡Ö¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡×¤Ë½Ð±é¡£²áµî¤ÎÎø°¦¤Ç¤Î¸å²ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÇò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï¡¢¿¿¼Â¤Î°¦¤òµá¤á¤ë¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¡¢¾Þ¶â¤òÁÀ¤¦¥Þ¥Í¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢»öÁ°¤Ë¤¤¤º¤ì¤«¤òÁªÂò¤ò¤·¤¿ÃË½÷10Ì¾¤¬¡¢¼«¤é¤¬Áª¤ó¤À¡ÈÀµÂÎ¡É¤ò±£¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç8Æü´Ö¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¶¦Æ±À¸³è¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡Ö²áµî¤ÎÎø°¦¤Ç¤Î¸å²ù¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£À¹»³¤ÏÃæ³ØÀ¸»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡¡Ãæ³ØÀ¸3Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡¢»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î½÷¤Î»Ò¤È¥á¡¼¥ë¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Îø°¦·Ð¸³¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Áê¼ê¤«¤é¤Î¹ðÇò¤ò¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸þ¤³¤¦¤Ï²¶¤Î¤³¤È100¡ó¹¥¤¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ëÆü¤Ë·ÈÂÓ¤Î¥Ñ¥±¥Ã¥ÈÂå¤ò»È¤¤¤¹¤®¤Æ¿Æ¤Ë·ÈÂÓ¤òÀÞ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î½÷¤Î»Ò¤È¤Ï²»¿®ÉÔÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¹»³¤Ï¡Ö·ÈÂÓ¤òÀÞ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é18ºÐ¤°¤é¤¤¤Ç¤¢¤Î»Ò¤È·ëº§¤·¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ä¤È»×¤¦¡×¤È¸å²ù¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£