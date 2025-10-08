¥Û¥Ã¥¥ç¥¯¥°¥Þ¤ÎÁÐ»ÒÃÂÀ¸¡ª¡í´ñÀ×¡É¤Ë»ê¤ëÀçÂæ¤ÎÆ°Êª±à¤ÎÉñÂæÎ¢¡¡»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤¿¿Í¹©¼øÀº¡¢½Ð»º»Ù¤¨¤¿¾ðÊó¶¦Í¤È¤Ï¡Ä¸¦µæ¼Ô¤é¤¬ÌÀ¤«¤¹
ÁÐ»Ò¤Î¥Û¥Ã¥¥ç¥¯¥°¥Þ¤¬¸µµ¤¤Ë¶î¤±²ó¤ê¡¢Êì¿Æ¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍ·¤Ö»Ñ¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¡ÖÀçÂæ»ÔÈ¬ÌÚ»³Æ°Êª¸ø±à¥Õ¥¸¥µ¥¤ÎÅÎ¡×¡£½Ð»º4ÅÙÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡í´ñÀ×¡É¤Î¸÷·Ê¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÈË¿£¸¦µæ¡¢À¸°é¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¾ðÊó¶¦Í¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤³¤Î¤Û¤É¡¢¹Ö±é²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Û¥Ã¥¥ç¥¯¥°¥Þ¤Î¿Í¹©¼øÀº¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿
Æ±±à¤Î³«±à60¼þÇ¯µÇ°¹Ö±é²ñ¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÆ°Êª±à¤Ç¥Û¥Ã¥¥ç¥¯¥°¥Þ¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¡© ÁÐ»ÒÃÂÀ¸¤ÎÉñÂæÎ¢¡×¡£ÁÐ»Ò¤Ï2024Ç¯12·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤Ï¥Ý¡¼¥é¡¢Éã¿Æ¤Ï¥«¥¤¡Ê¤¤¤º¤ì¤â2004Ç¯À¸¡Ë¡£ÁÐ»Ò¤Ï2025Ç¯6·î¤«¤é°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°¦¾Î¤Ï¤¦¤ß¡Ê¥ª¥¹¡Ë¡¢¤½¤é¡Ê¥á¥¹¡Ë¤Ç¤¹¡£
¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢Æ±±à»ô°éÅ¸¼¨²Ý¤ÎµÈ½»ÏÂµ¬²ÝÄ¹¤¬¡Ö2Æ¬¤Ï2010Ç¯¤«¤éÆ±µï¤ò»Ï¤á¤¿¡£2014Ç¯¤«¤éÈË¿£¹ÔÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½Ð»º¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢2018Ç¯¤«¤é¿Í¹©¼øÀº¡£2019Ç¯¤Ï»à»º¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤ÎÃæÃÇ¸å¤Ï2022Ç¯¡¢2023Ç¯¤Ë½Ð»º¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÀ¸°é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌ³¤Æ»Âç³Ø¤Î胗ÀîÍÎÆóÏº½Ú¶µ¼ø¤Ï¡ÖÆ°Êª¤ÎÈË¿£¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡ÁÈË¿£¸¦µæ¤ÈÀ¸¿£Êä½õµ»½Ñ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Û¥Ã¥¥ç¥¯¥°¥Þ¤ÏÄ¹ÆüÀµ¨ÀáÈË¿£Æ°Êª¤Ç¡¢¸òÈø¸å¤ËÇÓÍñ¡¢Ãå¾²ÃÙ±ä¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¡¢¿¿¤ÎÇ¥¿±´ü´Ö¤¬Ã»¤¤¡£¥Ò¥°¥Þ¤ò»²¹Í¤Ë»ÒµÜ¤Î·ÁÂÖ¡¢Ç¥¿±¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¸¦µæ¤·¡¢¿Í¹©¼øÀº¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë´ï¶ñ¤ò·èÄê¡£¥á¥¹¤ÎÂÎÀª¤ÏÅö½é¤¦¤ÄÉú¤»¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶Ä¸þ¤±¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥«¥¤¤ÎÀ¸¿£Ç½ÎÏ¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢ÈË¿£¹ÔÆ°³«»Ï¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤Æ¿Í¹©¼øÀº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¼«Á³¤ÊÈË¿£¹ÔÆ°¤¬¤¢¤ë¥Ú¥¢¤Ë¿Í¹©¼øÀº¤Þ¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£µ»½Ñ¤Î³ÎÎ©¤Ïº¤Æñ¤ÇºÇ°¤Î»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¡¢¤ä¤ì¤ë¤¦¤Á¤Ë¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ ¥Û¥Ã¥¥ç¥¯¥°¥Þ¤Î»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ¸Â©ÃÏ¤äÀ¸ÂÖ·Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢¥Û¥Ã¥¥ç¥¯¥°¥Þ¤È¤È¤â¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¹¤¬¤ë¡£Æ°Êª¤ÏÀ¤³¦¤ÎÁë¡×¤È¡¢Æ°Êª±à¤ÎÌò³ä¤âÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÆ°Êª±à¿åÂ²´Û¶¨²ñ¤Î¥Û¥Ã¥¥ç¥¯¥°¥Þ·×²è´ÉÍý¼Ô¤òÌ³¤á¤ë°°Àî»Ô°°»³Æ°Êª±à¤Îº´Æ£¿¹â½Ã°å»Õ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥Û¥Ã¥¥ç¥¯¥°¥Þ¤ÎÎò»Ë¤È¤¤¤Þ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹Ö±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Ï³¤³°¤«¤é¥Ú¥¢¤òÆ³Æþ¤·¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ì¤Ð¼¡¤Î¥Ú¥¢¤òÆþ¤ì¤¿¡£¥á¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ÈÊì¿Æ¤ÈÆ±µï¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¼¡¤ÎÈË¿£¤Ï¤Ê¤¤¡£1975Ç¯¤Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¤³°¤«¤é¤ÎÆ³Æþ¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ê¡¢»ô°é²¼¤ÇÁý¤ä¤¹É¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Æ°Êª±à´Ö¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£1917Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÀ®°éÎ¨¤Ï18.7¡ó¡£2012Ç¯°Ê¹ß¤Ï44.4¡ó¤È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç¯ÎðÊÌ»àË´Î¨¤Ï1Ç¯°ÊÆâ¤¬30¡ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾ðÊó¶¦Í¤¬¿Ê¤ßÀ¸Â¸Î¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£»º¼¼¤ò¤è¤êÀÅ¤«¤Ç¶¹¤¯°Å¤¯¤·¤ÆÌîÀ¸¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¡£»ô°éµ»½Ñ¤Î¸þ¾å¡¢´Æ»ë¥«¥á¥é¤Ê¤Éµ¡´ï¤â¿Ê²½¤·¤¿¡×
¡Ö·×²è´ÉÍý¼Ô¤ÎÌò³ä¤ÏÈË¿£·×²è¤ÎÎ©°Æ¡¢¥Ç¡¼¥¿´ÉÍý¡¢¸ÄÂÎ¤Î¾õ¶·ÇÄ°®¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤À¡£2009Ç¯¤«¤é¥Û¥Ã¥¥ç¥¯¥°¥ÞÈË¿£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¸ÄÂÎ°ÜÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ä¹Ç¯¤Î¥Ú¥¢¤ò²ò¾Ã¤·¤ÆÂ¾±à¤Ø°ÜÆ°¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÈË¿£¤ËÀ®¸ù¤·¤¿Îã¤â¤¢¤ë¡£¸ÄÂÎ°ÜÆ°¤Ë¡Ø¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡Ù¡Ø¿Æ¤ÈÎ¥¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡Ù¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¸½¾ì¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¥Û¥Ã¥¥ç¥¯¥°¥Þ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦ÈË¿£¤ò²ó¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥ê¥¹¥¯Áª¹¥¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Ê¤¤¤ÈÌ¤Íè¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÃãÎÉÌî ¤¯¤Þ»Ò¡Ë