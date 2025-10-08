子「これの名前分かる？」自信満々の父「ちいかま」 ほのぼのLINE会話にほっこり 「お父さんがいちばん可愛くて草」
2020年からナガノさんが連載している人気漫画『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』。
特に主人公「ちいかわ」は可愛らしいキャラクターで広い世代に愛されているが、中にはいまだに正確に名前を覚えられない人もいるようだ。
今、SNS上で大きな注目を集めているのはユーチューバーのこーくさん（@newkooku）が「父さんとのLINEがちょっと惜しかった」と紹介したLINEのやりとり。
こーくさんが使ったちいかわのスタンプに対し「そのイラスト最近よく見るな」と反応し、「これの名前分かる？」と聞かれたところ自信満々で「ちいかま」と答えたこーくさんの父。やはりお父さんには「ちいかわ」より「チーかま」のほうがなじみ深いのか…こーくさんにお話を聞いた。
ーーお父さんの年代、人柄をお聞かせください
こーく：50代で真面目で流行りものに疎いタイプです（笑）。
ーー「ちいかま」をお聞きになったご感想をお聞かせください
こーく：正直めちゃくちゃ面白かったです。
ーー投稿に大きな反響がありました。
こーく：こんなに見てもらえるのかと自分でも驚いています。
◇ ◇
SNSユーザー達から
「ほんとの名前が思い出せなくなった」
「母音は一緒だからセーフでw」
「お父さんがいちばん可愛くて草」
など数々のコメントが寄せられた今回の投稿。読者のみなさんの周囲ではこんなユニークな勘違いや言い間違えはないだろうか。
なお今回の話題を提供してくれたこーくさんはYouTubeチャンネル「こーく-不透明-」でさまざまなおもしろ動画を公開している。ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。
（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）