ちいかわくらい美味しいチーかま

写真拡大

2020年からナガノさんが連載している人気漫画『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』。

【写真】微笑ましい親子の会話。お父さん、きっといい人だ…

特に主人公「ちいかわ」は可愛らしいキャラクターで広い世代に愛されているが、中にはいまだに正確に名前を覚えられない人もいるようだ。

今、SNS上で大きな注目を集めているのはユーチューバーのこーくさん（@newkooku）が「父さんとのLINEがちょっと惜しかった」と紹介したLINEのやりとり。

こーくさんが使ったちいかわのスタンプに対し「そのイラスト最近よく見るな」と反応し、「これの名前分かる？」と聞かれたところ自信満々で「ちいかま」と答えたこーくさんの父。やはりお父さんには「ちいかわ」より「チーかま」のほうがなじみ深いのか…こーくさんにお話を聞いた。

ーーお父さんの年代、人柄をお聞かせください

こーく：50代で真面目で流行りものに疎いタイプです（笑）。

ーー「ちいかま」をお聞きになったご感想をお聞かせください

こーく：正直めちゃくちゃ面白かったです。

ーー投稿に大きな反響がありました。

こーく：こんなに見てもらえるのかと自分でも驚いています。

◇　◇

SNSユーザー達から

「ほんとの名前が思い出せなくなった」
「母音は一緒だからセーフでw」
「お父さんがいちばん可愛くて草」

など数々のコメントが寄せられた今回の投稿。読者のみなさんの周囲ではこんなユニークな勘違いや言い間違えはないだろうか。

なお今回の話題を提供してくれたこーくさんはYouTubeチャンネル「こーく-不透明-」でさまざまなおもしろ動画を公開している。ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。

（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）