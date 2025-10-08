2020年からナガノさんが連載している人気漫画『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』。



特に主人公「ちいかわ」は可愛らしいキャラクターで広い世代に愛されているが、中にはいまだに正確に名前を覚えられない人もいるようだ。



今、SNS上で大きな注目を集めているのはユーチューバーのこーくさん（@newkooku）が「父さんとのLINEがちょっと惜しかった」と紹介したLINEのやりとり。



こーくさんが使ったちいかわのスタンプに対し「そのイラスト最近よく見るな」と反応し、「これの名前分かる？」と聞かれたところ自信満々で「ちいかま」と答えたこーくさんの父。やはりお父さんには「ちいかわ」より「チーかま」のほうがなじみ深いのか…こーくさんにお話を聞いた。



ーーお父さんの年代、人柄をお聞かせください



こーく：50代で真面目で流行りものに疎いタイプです（笑）。



ーー「ちいかま」をお聞きになったご感想をお聞かせください



こーく：正直めちゃくちゃ面白かったです。



ーー投稿に大きな反響がありました。



こーく：こんなに見てもらえるのかと自分でも驚いています。



SNSユーザー達から



「ほんとの名前が思い出せなくなった」

「母音は一緒だからセーフでw」

「お父さんがいちばん可愛くて草」



など数々のコメントが寄せられた今回の投稿。読者のみなさんの周囲ではこんなユニークな勘違いや言い間違えはないだろうか。



なお今回の話題を提供してくれたこーくさんはYouTubeチャンネル「こーく-不透明-」でさまざまなおもしろ動画を公開している。ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。



