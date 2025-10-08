生後7カ月の大型犬、飼い主より大きく見える抱っこショットが話題 「ナガイーヌ」
「抱っこ。…抱っこ？？」
【写真】抱っこされるボルゾイのラムくん…ずいぶん長いね！？？？笑
そんなコメントとともに投稿された写真が、SNSで注目を集めています。写っているのは、ボルゾイの男の子「ラム」くん（生後7カ月）です。
すらりと伸びた長い脚と高い体高が目を引くラムくんは、飼い主さんの膝の上にお尻をちょこんとつき、抱き抱えられています。しかし、その体格は飼い主さんと並んでも同じか、それ以上に見えるほどーー
どちらが抱っこされているのか思わず迷う1枚に、1.3万件超の“いいね”が寄せられています。飼い主のXユーザー・ベル ラム ボルゾイさん（@velzoi）に詳しく話を伺いました。
成長真っ最中、まだまだ子犬のかわいさ全開
ーー撮影時の状況を教えてください。
「夫がラムを抱っこしているところを、私が撮影しました。ラムの体高は80cmくらい、体長は70cmくらいです」
ーーこの光景を見た感想は？
「まだ生後7カ月なのに大きいな…と思いました。このあいだまでは抱き上げることができたけれど、もう難しいなと感じました」
ーーお迎えしてから現在、成長を感じるのはどんなところですか。
「まだまだやんちゃですが、少しずつ落ち着いて過ごせるようになってきたなと思います。人懐っこいので、いろいろな人にかわいがってもらえて嬉しいです」
ラムくんの抱っこショットには、その大きさと愛らしさに驚く声や温かいコメントが寄せられました。
「長い（笑）」
「ナガイーヌ」
「うん、抱っこだ」
「すらっとしてる」
「細めの人入ってる？？」
「めっちゃカワイイー！！」
「でかい犬、健康によさそう」
「ランウェイモデルも嫉妬なスレンダー体型」
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）