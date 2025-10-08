【アリ姉とキリギリス妹】「初めてちゃんと話し合えた」妹の様子にホッ…！＜第29話＞#4コマ母道場
「孫育」なんて言葉があるように、忙しいパパママたちに代わって祖父母が孫の面倒を見ることもあるでしょう。しかし最初から祖父母に頼る前提なのか、最終手段としてお願いするのかによって、見え方は変わってきます。今回は、同じ年頃の子どもを持つ姉妹が、実母に頼る頻度で問題が勃発するお話です。
第29話 姉の気持ち：少し前進した妹夫婦
【編集部コメント】
どうやら、あれからクルミさんはタカシさんとしっかり話し合うことができたようです。ここまで追い込まれないと行動できなかったクルミさん夫婦に疑問も感じますが、結局のところ実母さんもクルミさんを甘やかしていたということなのですよね。それを客観的に見て意見を言えるアンナさんは、素敵です！ そんなアンナさんを育てた実母さん、きちんと愛情を注いでいた証拠かもしれませんね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
