ソフトバンクの柳町達外野手（28）が、最高出塁率（3割8分4厘）の初タイトルに輝いた。打率は2割9分2厘でパ・リーグ2位の好成績。さらに62四球はリーグの犹裕絏Ν瓩坊臨し、高い出塁率をたたき出した。

柳町の62四球のうち、故意四球（敬遠）はわずか1。2位のレイエス（日本ハム）が52四球のうち5個が故意四球だったことを見ると、勝負を避けられたというより、ほとんどがしっかり見極めた上での四球だったことが分かる。また62個のうちちょうど半分の31個は3ボール2ストライクとフルカウントからの四球だった。

柳町は「しっかりと選球眼というところで僕の強みが発揮できたシーズンだったと思う。（四球を）取ったり、（安打を）打ったりで出塁するのが僕の役割であり強みでもある。自信もなったし、いいシーズンだったと思います」と振り返った。「投高打低」により全体的な打率が下がる中、四球の価値は高まっている。「ヒットも一緒ですし、（四球も）後ろにつなぐという役割があると思う」と献身的な仕事ぶりを説明した。

近年の犹裕絏Ν瓩鬚劼發箸と、選球眼が良く、相手から恐れられる打者が名を連ねている。最高出塁率のタイトルに加え、柳町に新たな犒章瓩加わった。

【過去10年のパ・リーグ最多四球】

2023年 近藤健介 109

2022年 浅村栄斗 92

2021年 浅村栄斗 101

2020年 西川遥輝 92

2019年 近藤健介 103

2018年 西川遥輝 96

2017年 柳田悠岐 89

2016年 柳田悠岐 100

2015年 柳田悠岐 88