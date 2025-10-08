２回２死満塁、柳町は勝ち越しの押し出し四球を選ぶ＝9月17日、みずほペイペイドーム

写真拡大

　ソフトバンクの柳町達外野手（28）が、最高出塁率（3割8分4厘）の初タイトルに輝いた。打率は2割9分2厘でパ・リーグ2位の好成績。さらに62四球はリーグの犹裕絏Ν瓩坊臨し、高い出塁率をたたき出した。

　柳町の62四球のうち、故意四球（敬遠）はわずか1。2位のレイエス（日本ハム）が52四球のうち5個が故意四球だったことを見ると、勝負を避けられたというより、ほとんどがしっかり見極めた上での四球だったことが分かる。また62個のうちちょうど半分の31個は3ボール2ストライクとフルカウントからの四球だった。

　柳町は「しっかりと選球眼というところで僕の強みが発揮できたシーズンだったと思う。（四球を）取ったり、（安打を）打ったりで出塁するのが僕の役割であり強みでもある。自信もなったし、いいシーズンだったと思います」と振り返った。「投高打低」により全体的な打率が下がる中、四球の価値は高まっている。「ヒットも一緒ですし、（四球も）後ろにつなぐという役割があると思う」と献身的な仕事ぶりを説明した。

　近年の犹裕絏Ν瓩鬚劼發箸と、選球眼が良く、相手から恐れられる打者が名を連ねている。最高出塁率のタイトルに加え、柳町に新たな犒章瓩加わった。

　【過去10年のパ・リーグ最多四球】
　2023年　近藤健介　109
　2022年　浅村栄斗　92
　2021年　浅村栄斗　101
　2020年　西川遥輝　92
　2019年　近藤健介　103
　2018年　西川遥輝　96
　2017年　柳田悠岐　89
　2016年　柳田悠岐　100
　2015年　柳田悠岐　88