「産後復帰1発目のお仕事の私」

7月に第1子出産を報告した元アイドルが見せたハードな猊帰仕事瓮轡腑奪箸話題になっている。

現場復帰をXで報告したのは元HKT48の坂口理子(31)=福岡県出身。「9年前の私」というサトウキビ刈りのショットと、「産後復帰1発目のお仕事の私」という稲刈りの写真を並べて掲載。ともにジャージ姿で「ジャージにはご縁があるようで...何刈りでもどんなロケでも 可能な限りまたお仕事再開させて頂きたいです！」と呼び掛けている。

この投稿にフォロワーからは「初っ端から身体を張ったロケ」「アイドル時代も今も外ロケ抜群」「お仕事がんばって」「腰… だいじょぶですか」「おでかけジャージ懐かしい」「完全に農家の若奥様の風格」「変わらぬパワー感になんか嬉しくなりました」などの声が寄せられている。 坂口は2012年9月から約10年間、HKT48で活動。卒業後は福岡を拠点にタレントとして活動し、昨年7月に一般の男性との結婚を発表。今年7月に長男の出産を明らかにした。