渋野日向子、原英莉花らが出場 スタンレーレディスホンダの組み合わせ発表
＜スタンレーレディスホンダ 事前情報◇8日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞国内女子ツアー第29戦「スタンレーレディスホンダ」が10日（金）に開幕を迎える。これに先立ち、初日の組み合わせが発表された。
今大会には米ツアー勢から6人が出場。約7カ月ぶりの国内出場となる渋野日向子は桑木志帆、菅沼菜々の注目グループに組み込まれた。午前10時に1番からティオフする。今年は米国女子下部エプソン・ツアーで戦った原英莉花は、これが今季国内初出場。その初日は金澤志奈、柏原明日架と同組になった。米国女子ツアーを主戦場する岩井明愛・千怜姉妹も参戦。明愛は佐久間朱莉と鶴岡果恋、千怜は昨年覇者の佐藤心結、菅楓華とのグルーピングとなった。2週連続出場の古江彩佳は鈴木愛、ルーキーの入谷響と同組。今季2戦目の笹生優花はささきしょうこ、高野愛姫と初日を回る。先週の「日本女子オープン」でメジャー初Vを飾った堀琴音は河本結、斉藤愛璃と同組になった。今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝者には2160万円が贈られる。
スタンレーレディス 組み合わせ＆スタート時間
