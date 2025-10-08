能登半島地震を受けて新潟市が進める液状化対策をめぐり、新潟市西区議員団が市に申し入れを行いました。



新潟市西区議員団は、9月に対象地域などの住民と意見交換会を開催し、そこで出された意見などを踏まえ市に申し入れを行いました。維持管理費の一部が住民負担になっていることについて、市は所得に応じた負担軽減や「分割」を含めた支払い方法などを検討すると回答。



また、液状化対策の実施に「一定の範囲に住む住民の100％合意が必要なのは現実的ではない」という意見に対してはー



■新潟市 野島晶子副市長

「住民の皆さんへの説明の際には、そのあたりがしっかりと正しく伝わるようにわかりやすく説明をしたいと考えています。」



■新潟市西区議員団

「住民の方たちとの思いが違うので、説明しても伝わらないという部分がある。私たちの考えているものとの齟齬(そご)があるのではないか。」



住民説明会は、10日から始まります。