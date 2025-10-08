瀬川琉久、アミューズスポーツエージェンシーと契約締結 千葉ジェッツの注目ルーキーが新たな一歩
プロバスケットボール選手・瀬川琉久（せがわ・りく／19歳）が、アミューズのグループ会社であるアミューズスポーツエージェンシーとエージェント契約を締結した。
瀬川は、高校時代から世代を代表するポイントガードとして国内外から注目を集め、2025年にB.LEAGUEの千葉ジェッツと特別指定選手契約を結びプロキャリアをスタート。2024-25シーズンには、最もインパクトを残した選手に贈られるMIPを受賞するなど、将来を嘱望される若手選手の一人だ。
今回の契約により、アミューズグループが培ってきたエンターテインメント領域での知見やプロデュース力をもとに、国内外における契約交渉、スポンサーシップ獲得、ブランディング戦略などを通じて、瀬川のキャリア形成を多角的に支援していくという。
瀬川はコメントで「目標に向かって常に自分と向き合い、プレイヤーとしての価値を高めつつ、より沢山の方々にバスケットボールの魅力を伝えられるように頑張ります」と意気込みを語っている。
日本を代表する存在として世界に羽ばたくことが期待される瀬川の、今後のさらなる飛躍に注目が集まる。
