女優のん（32）が、7日深夜放送のテレビ東京系「あのちゃんの電電電波♪」（火曜深夜2時）にゲスト出演。結婚願望について語った。

「愛」をテーマにしたトークパートで、のんは、あのから「人を愛したことはあるか」と質問を受けた。

のんは「小さい頃から仲良く、一緒に育ったいとこに子供が生まれて。今小学生なんですけど、めちゃくちゃかわいくて貢いでます」と笑顔。お笑いコンビ、霜降り明星の粗品が声を務める猫のキャラクター、ササキから結婚願望について聞かれると「今すぐ結婚したいとか、あまり思わないですけど。今、満たされているから。自分も子ども欲しいなというのをすっ飛ばして、自分の子供が生まれたら何をしたらいいかなっていうのを妄想してる」と笑った。

さらに、あのから「体質的に恋愛は好きですか？」と聞かれると、「圧倒的に仕事の方が好きかもしれないです」と回答。ササキが「なかなか普通の男性には務まらんかもね。のんさんのパートナーは。仕事に理解があって、支えてくれる堅実な男性じゃないとね」と話すと、のんは「支えてくれる人がいたらいいですね」とうなずいていた。