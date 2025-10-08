Snow Man佐久間大介（33）が8日、都内で行われた、ヘアケアブランド「＆be HAIR」新商品・新CM発表会に登壇し、川口春奈（30）との初対面での“人違い”エピソードを明かした。

ブランドアンバサダーを務める佐久間は、同ミューズの川口とともに登壇。2人は今回のCMで初共演を果たしたが、撮影は別々だったといい、今回のイベントが初対面だという。

佐久間は川口との初対面を振りかえり「先ほど（舞台裏で）いきなり『だいすけさんいる？』って声を聞いて。下の名前で呼ぶ方なんだなって思っていたら、（別の）スタッフの方を呼んでた。いきなりすごく来てくれる方なのかなって思ったら、普通の感じだった」と照れ笑い。「バラエティーとかでもお会いしたことなかったので、今日お会いできてうれしい」とした。

一方川口は「日頃テレビで見ているので、初めてお会いした感じが全くしない。明るくて気さくにお話ししてくださってうれしかったです」と笑顔。佐久間は「うるさくて申し訳ないです」と笑いを誘った。

ピンクヘアのイメージが強い佐久間だが、今後やってみたい髪色について「黒い髪にアクセントで1色入ってるみたいなのを逆にやってみたい」と笑顔。「最近までインナーカラーをしてたけど、今回はやっぱりピンクでいきたいと思って、家で染めてきました」と明かした。ブランドプロデューサー河北裕介氏は「周りにピンクの人増えてきたよね」とし、川口も「スタッフさんとか、街でも見かけます」とうなずいた。

さらに「心や体を優しくケアしてくれるもの」を聞かれた佐久間は「スヌーピーの名言」と回答。「僕のことを好きじゃない誰かのことでくよくよする時間はないんだ。僕は僕を大好きでいてくれる人を大好きでいるのに忙しすぎるから」というスヌーピーの言葉を挙げ「今の世の中にすごく合っているというか。気にする必要がないことを気にしがちになってしまう。大好きな人に目を向けることの方が自分にとっても大好きな人にとっても幸せ」と力を込めた。