¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¡Ö½ÅÍ×¤Ê½Ö´Ö¤ÇµïÌ²¤ê¡×¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¦¥Á¥¶¥à¡¡¶þ¿«ÃÇºáÊóÆ»½³»¶¤é¤¹¥Ð¥Ã¥ÈÅê¤²³Î¿®ÃÆ
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¸¥ã¥º¡¦¥Á¥¶¥àÆâÌî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¸Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤ò¤Ö¤ÃÊü¤·¤¿¡£
¡¡£°¾¡£²ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè£³Àï¤Ï¡¢£³²ó¤Î¹¶·âÁ°¤Þ¤Ç£±¡Ý£¶¤È£µÅÀ¤ÎÂçÎÌ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¡£¤½¤ì¤Ç¤â£±ÇÔ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÇÀþ¤¬ÄìÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡££³²ó¤Ë¤Þ¤º£²ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢£´²ó¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó£±¹æ¤È¤Ê¤ë£³¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ£µ²ó¤À¡£¥Á¥¶¥à¤Ï°ì»àÌµÁö¼Ô¤Î¾ìÌÌ¤Ç£³ÈÖ¼ê¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¤¬Åê¤¸¤¿£¹£¹¡¦£´¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£°¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÃ¯¤â¤¬³Î¿®¤·¤¿¤Ò¤È¿¶¤ê¡£¥Á¥¶¥à¤Ï²ÚÎï¤Ê¥Ð¥Ã¥ÈÅê¤²¤ò·è¤á¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤¿¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¤Ï¥¬¥Ã¥¯¥ê¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¡¢´ÑµÒ¤ÏÂç´¿À¼¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ï¤ªº×¤êÁû¤®¤À¡££³ÀïÌÜ¤Ë¤·¤Æ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï½é¤á¤Æ¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¤¡¢£·¡½£¶¤È¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¤È¤Ã¤Æ¤â±øÌ¾ÊÖ¾å¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££³²ó¤Ë£³ÅÀÌÜ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¼éÈ÷¤â¤¢¤Ã¤¿¡£°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¥Ð¡¼¥·¥ç¤¬Êü¤Ã¤¿º¸Íã¤Ø¤ÎÈôµå¤òÊá¤êÂ»¤Í¤¿¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤«¤é¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¾å¤ÇÊÖµå¤ò¼õ¤±¤¿¡ÊµÏ¿¤ÏÅ¬»þÂÇ¡Ë¡£¤³¤Î»þ¡¢¥Á¥¶¥à¤ÏÆóÎÝÁö¼Ô¤Ç»°ÎÝ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂÎ½Å£±£±£±¥¥í¤Îµð´Á¡¦¥²¥ì¥í¤«¤éÌÜÀþ¤òÀÚ¤ê¡¢´°Á´¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Î¹ç¿Þ¤Çµ¤¤Å¤¡¢¹²¤Æ¤ÆËÜÎÝ¤ËÁ÷µå¤·¤¿¤â¤Î¤Î´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Á¥¶¥à¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¡¢ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Ý¥¹¥È¡×¤Ë¤Ï¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÎÈá»´¤Ê¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇÆâÌî¼ê¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬½ÅÍ×¤Ê½Ö´Ö¤ÇµïÌ²¤ê¡×¤È¸·¤·¤¯ÃÇºá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£È¿¾Ê¤«¤é²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¼éÈ÷¤Ç¤Î¥ß¥¹¤ò¥Ð¥Ã¥È¤Ç¼è¤êÊÖ¤¹·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£