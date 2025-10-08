ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）が７日（日本時間８日）に本拠地ニューヨークでのブルージェイズとのア・リーグ地区シリーズ（ＡＬＤＳ）第３戦の４回に今年のポストシーズン（ＰＳ）初アーチを放った。

ヤンキー・スタジアムのファンの歓声が爆発したのは３―６の４回だった。失策と四球で一死一、二塁の絶好機で、３番手の左腕バーランドの２ストライクからの３球目、内角高めの９９・７マイル（約１６０・５キロ）のフォーシームを豪快に振り上げた。角度３５度、打球速度１０３・１マイル（約１６６キロ）で左翼ポール際に高々と上がると悲鳴と歓声が交差。そのまま切れずにポールを直撃した。劇的な同点３ランは飛距離３７３フィート（約１１３・７メートル）だった。

ＭＬＢ公式サイトのサラ・ラングス記者は自身のＸ（旧ツイッター）に「ＰＳで負けたら終わりの試合で６本目。デビッド・オルティスと並ぶ記録になった」と投稿。土壇場の強さを発揮した。



負けたら敗退の第３戦で初回にゲレロの先制２ラン、３回に３連打で４点を追加され１―６とされる苦しい展開だったが、３回無死三塁で左翼線に適時打二塁打と反撃ののろしを上げた。５回にチザムのＰＳ１号で７―６と勝ち越し、この３連戦で初めてリードを奪った。