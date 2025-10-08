【国際卓越研究大学認定第一号】東北大学・冨永悌二総長を直撃！「時代が大きく変わる中、今後の大学運営をどう進めますか？」
米トランプ政権による科学予算削減の余波
─ 国際情勢が混沌とする中で、企業だけでなく大学にも変革が求められています。現状をどのように分析していますか。
冨永 おっしゃる通り、大学も今は時代の転換期にあると思います。これまで無条件に是としてきたことが、本当にそうなのかと問い直すような状況になっていると思います。具体的に言えば、米国では大学の研究者の研究環境が非常に低下しているということが挙げられます。
これまで我々のようなアカデミアの領域では、自らの専門領域を研究し、その研究成果を社会に還元することが社会から望まれていることでもありました。だからこそ、研究を進めることができたわけです。我々はそれを100％是としてきました。
ところが、今の米国の状況を見ると、トランプ大統領が科学予算の削減といった形で、アカデミアと対立するような状況になってきています。しかも、それを支持する一定層の人たちもいるということを考えると、私個人としては少し驚きでした。
─ これまでの米国では科学技術に対する投資を惜しみませんでしたからね。
冨永 ええ。ですから、トランプ大統領を熱く支持している人たちはアカデミアに対して、100％支持しているわけではないということが示されたということになります。
日本は全く同じ状況だとは思いませんが、やはり我々も一歩引いて自分たちの姿を捉え直し、その立ち位置を考えなければならないのではないかと思っています。
─ 冨永さんが留学した1980～90年代の米国とは違うということでしょうか。
冨永 はい、違いますね。学術分野に関しても、これまでの米国は非常にスケールが大きく、世界各地から優秀な人材がどんどん集まってくる国でした。世界中から優秀な人材が集まることで、豊富な研究資金を集めることもでき、その結果、新たな知を生み出してきました。
さらにその知が米国の富に変わるという循環を繰り返してきたのです。そういう国であるにもかかわらず、今回のような形でアカデミアに対して、かなり厳しい姿勢をとるということは、我々からも驚きです。その意味では、勉強になったという側面もあると思っています。
─ その中で東北大学は米国の研究者を含め、優秀な人材を受け入れると表明しました。
冨永 そうですね。やはり本学は国際卓越研究大学の第1号として国から多額の体制強化促進費をいただいています。いわゆる支援金です。
国が運用する10兆円ファンドから得た資金を支援金としていただきますので、本学はその分、通常の大学よりも予算があるということになります。そうであるならば、本学こそ、その受け皿にならなければいけないと考えました。
「研究が困難になる」との声
─ 反応は結構ありますか。
冨永 ありましたね。実は3月の『Nature』という国際誌に論文が掲載されていました。そこには米国の研究者の多くが国外に出ても良いと考えていると報告されていたのです。
その時点で本学は仮に米国でそのような事態になった場合に、我々なりの対応をしなければならないと考えていました。そこで本学では独自に米国で説明会やネットワーキングの会を開催していました。サンフランシスコで2回、ボストンで3回行いました。現地のほか、米国各地とオンラインでつなぎ、米国にいる研究者たちから質問があれば、こちらが答えるという形式でした。
─ 研究者たちからは、どのような感触を受けましたか。
冨永 トランプ政権の対応で研究が困難になるといった声が多かったです。日本から米国に行っている日本人の研究者や米国以外の海外から米国に行っている研究者たちからも同じような声が聞かれました。それに対し、本学は「受け入れます」と。
