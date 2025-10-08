※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

ちはるは、明るい両親と弟の4人で木造アパートの1LDKに暮らしている。家族4人ぎゅうぎゅうで暮らしプライバシーもないような生活だが、家族仲はいいのでそれまで特に不満に思うこともなかった。そんな中、ちはるが半年前から交際している彼氏に同棲をしないかと誘われる。彼氏が仕事で忙しく1ヶ月に1回しか会えないのでもっと一緒にいたいと前から思っていたちはるは喜ぶが、急に自分の家族のことが心配になって…。



■引っ越し作業完了！

■ふたりの生活は幸せ！■誰が来たの!?彼氏のたくろうと相談し、新居ではなくたくろうの住んでいる家にちはるが移り住むことになりました。そして、引っ越し当日。ちはるは自分の荷物を片付け、いよいよ同棲生活がスタート！ちはるの通勤時間は1時間かかるようになり、実家より30分遠くなってしまうけれど、それでもたくろうと一緒にいられることがうれしくて…。引っ越しそばを食べながら、幸せをかみしめるふたり。しかしその時、予想外の訪問客が…！どうして初日夜に、ちはるの両親が来るの!?(神谷もち)