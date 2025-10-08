ＮＨＫは女優の伊藤沙莉が主演した２４年前期放送の連続テレビ小説「虎に翼」のスピンオフドラマを放送することを発表した。伊藤に加え、土居志央梨と戸塚純貴も出演し、２６年３月に放送予定。

「虎に翼」は戦前から戦後を舞台に、ヒロイン猪爪寅子が女性として初めて法の世界に入り、仲間と出会い様々な苦難を乗り越えていく姿が描かれた物語。

スピンオフの舞台となるのは、寅子の同級生の弁護士・山田よね（土居）と、轟（とどろき）太一（戸塚）が運営する「山田轟法律事務所」。事務所設立までのエピソードなど本編では描かれなかった、よねと轟のバックストーリーがふんだんに盛り込まれる内容となり、弁護士の視点から「虎に翼」の世界が描かれる。

今回主役となる土居は「またあの世界の中で仲間達に会えることが本当に本当に本当に嬉（うれ）しいです。きっとスピンオフを一番喜んでいるのは私です」と喜びのコメント。戸塚は「漢（おとこ）、轟、この名に恥じぬよう今作を轟かせたいと思う所存でございます！」と意気込みを語った。また、伊藤は「空白の時間を目撃する、という意味では、もはや１ファンである私としては大変幸福な話です」「とにかくもはや私が楽しみ！！！！ただただ早く観（み）たい！！！！」と放送が待ちきれない様子だった。

以下は出演者コメント。

山田よね役・土居志央梨

「虎に翼が帰って来ます。またあの世界の中で仲間達に会えることが本当に本当に本当に嬉しいです。きっとスピンオフを一番喜んでいるのは私です。本編で描かれていないよねの空白の時間を追っていくストーリーですが、脚本を読み終えて思わず武者震いしました。今も興奮が止まりません。虎に翼を応援して下さっていた方はもちろん初見の方達にも熱が届くよう、絶望と希望の間で精一杯戦いたいと思います。お楽しみに！」

轟太一役・ 戸塚純貴

「伊藤沙莉さんをはじめ、監督、スタッフ、キャストの方々と紡ぎ続けてきたものが身を結び、帰って参りました。これは朝ドラ撮影時、山田轟法律事務所を設立してから『よねと轟のスピンオフやりたい！』なんて冗談のように言っていたら、現実に。『虎に翼』に関わるみなさまの愛の大きさに感銘を受けました。漢、轟、この名に恥じぬよう今作を轟かせたいと思う所存でございます！」

佐田寅子役・伊藤沙莉

「『虎に翼』改め『山田轟法律事務所』。空白の時間が埋まる、空白の時間を目撃する、という意味では、もはや１ファンである私としては大変幸福な話です。よねさん、轟さんを軸に繰り広げられる『虎に翼』の絶対に必要だったピースが改めて丁寧に描かれることに期待と興奮でソワソワしています。笑 とにかくもはや私が楽しみ！！！！ただただ早く観たい！！！！共感してくださった方々は一緒にソワソワしましょう」