¡Ú¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢£Ò£Ã¡Û¥Á¥å¥¦¥ï¥«¡¼¥Í¥®¡¼¤¬ËÌÂ¼Í§°ìµ³¼ê¤òÇØ¤ËºäÏ©¤ò·Ú²÷¡ÖÁ°¤Ë¾è¤Ã¤¿»þ¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¢¡Âè£±£±²ó¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¥í¥¤¥ä¥ë£Ã¡¦£Ç£³¡Ê£±£°·î£±£±Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡ËÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡á£±£°·î£¸Æü¡¢·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó
¡¡¥Á¥å¥¦¥ï¥«¡¼¥Í¥®¡¼¡Ê²´£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦Âçµ×ÊÝÎ¶»Ö±¹¼Ë¡¢Éã¥â¡¼¥ê¥¹¡Ë¤Ï¡¢ËÌÂ¼Í§°ìµ³¼ê¤¬¼ê¹Ë¤ò¼¹¤ê¡¢ºäÏ©¤ò£µ£µÉÃ£²¡½£±£²ÉÃ£³¡££±½µÁ°¡¢£²½µÁ°¤Ë£Ã£×¥³¡¼¥¹¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÉé²Ù¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÄ´À°ÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·Ú²÷¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¶î¤±¤¿¡ÖÁ°¡Ê£¹·î£±£¹Æü¡Ë¤Ë¾è¤Ã¤¿»þ¤è¤ê¤âÇÏ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·ÇÏ¤Î»þ¤«¤é¤¹¤´¤¯¤¤¤¤ÇÏ¤ÇÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º½çÄ´¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°È¾å¤Ï¹¥´¶¿¨¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡£¶·î£·Æü¤Îºå¿À£²ºÐ¿·ÇÏ¤Ç¡¢¸½£²ºÐÀ¤Âå¤Î°ìÈÖÀ±¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££²ÃåÇÏ¤Ï¼¡Àï¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢£´ÃåÇÏ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢£²Ï¢¾¡¤·ºÆÅÙ¡¢Áê¤Þ¤ß¤¨¤ë¥¢¥¹¥¯¥¨¥¸¥ó¥Ð¥é¤È¥ì¡¼¥¹¥ì¥Ù¥ë¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ì¤ÐÀè¡¹¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈËÌÂ¼Í§µ³¼ê¤âÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£