自宅のDIYや「ひとりキャンプ」が話題のお笑いタレント・ヒロシ（53）が、ユーモアを交えて手料理を公開。「どうしてそんなに面白いの」「今夜は豪華な夕食ですね〜！」など、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】 ヒロシのDIYした自宅&手料理（複数カット）

Instagramで、所ジョージの「世田谷ベース」をモデルにした部屋や、リゾート地をイメージした自作のベランダなど、アレンジした自宅の写真を公開してきたヒロシ。ファンからは「オシャレなカフェのよう」「ホテルみたいです」「秘密基地感がカッコいいです」などのコメントも寄せられ話題になっていた。

さらに「ゴーヤ入り高菜チャーハン電卓添え」「ニラ玉とかぼちゃ煮付けスロットコイン添え」など、さまざまな手料理も披露している。

ユーモアあふれる食卓に反響

6日の投稿では「ティッシュすき焼き添え」とつづり、ティッシュの横におわんに盛られた具だくさんなすき焼きが添えられた、ユーモアあふれる食卓を披露した。

この投稿には「今度はティッシュがメインで、すき焼きが添え物ですか！！ユーモアのセンスがありまくりです！」「添え物が豪華で美味しそうです！」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）