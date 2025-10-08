紺色セーラー服で、清楚な印象の高2女子・あやかに、男子メンバーだけでなく見届人の中川までもがデレデレ。第一印象で気になっていた高1男子・りくとに対しては、「話し足りなくて…」と可愛すぎる誘い方で2ショットに誘った。

【映像】うるうるの大きな瞳とクシャっとした笑顔…清楚系高2美女（全身姿も）

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。6日はチュンチョン編第1話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、大友花恋、かす。



今回参加するのはこのメンバー！



・女子メンバー

【新規】

あやな（葛西杏也菜、高3／東京都）

あやか（伊藤彩華、高2／神奈川県）

ゆうひ（岩間夕陽、高1／千葉県）

ゆうか（森口優花、高1／大阪府）

【継続】

さわ（紗和、高2／埼玉県、「ニュージーランド編」からの継続）

さら（永瀬さら、高3／神奈川県、「マクタン編」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

りくと（森本陸斗、高1／埼玉県）

はる（谷本晴、高3／神奈川県）

かける（鈴木駈、高2／神奈川県）

こうし（倉上昊志、高3／新潟県）

ゼブン（矢田ゼブン、高3／石川県）

【継続】

いおう（榎田一王、高3／宮崎県、「夏休み編2025」からの継続）

自然体が可愛い高2女子・あやかに、中川も「よくそんな顔でいられるな」とメロメロ

紺色のセーラー服に身を包み、うるうるの大きな瞳が印象的な新規メンバー・あやか。1日目の昼食では、高2男子・かけるに隣席を誘われ、初めて2人で話すことになった。

かけるは「あやかちゃんが第一印象に入ってて」「最初みんなでいた時にあんまり話せなかったけど、めっちゃ目みて話聞いてくれてたからめっちゃかわいいなって」と説明し、あやかが「ありがとう、照れちゃうな」と笑顔で顔を覆う仕草をすると、そのあやかの様子にスタジオからは「かわいい〜！」と歓声が上がる。

また、かけるが「男子の好きな髪形とかある？」と話を振ると、あやかは「え！むず！」と考え込みながらも、「今の好き！髪型いいなって思った！」と満点の回答。度々見せるあやかの屈託のない笑顔に、見届人である中川は「ヤバぁ」「（かけるは）よくそんな（平気な）顔でいられるな」とメロメロ。井上も、冷静さを保つかけるに、「クールにな！もうちょっと喜べよ！」とツッコむなど、あやかの自然体の魅力にスタジオ全体が惹き込まれた。

「話し足りなくなっちゃうかなって」あやかのかわいすぎる誘い方にスタジオ感心

昼食の終盤では、気になっていた高1男子・りくとを2ショットに誘ったあやか。

緊張で硬くなるりくとに対し、「さっき3人で話してたじゃん。ちょっと話し足りなくなっちゃうかなと思って誘いました」と説明したあやかに、これにはスタジオのかすも「ねえ誘い方かわいすぎない？！」と沸き立つ。

あやかが好きだという「パペットスンスン」の話で盛り上がった後、「自分もぬいぐるみ好きで、いまこれ、モンチッチ」とりくとがマスコットをみせると、あやかは「かわいい！！」と目を輝かせるなど会話は弾む。

最後にりくとのスマホで2ショットを撮ろうとした場面では、写真撮影のはずが緊張のあまり動画を撮影していたりくとに、「長押ししちゃったんじゃない？」とあやかが言うと、「あ、そゆこと？！普通に押したら写真で撮れるのか…あっ撮れた！！」とりくとが天然ぶり全開。そんなりくとに、あやかも「本当面白いね」「また話そうね」とより興味をもつ様子を見せる。

「目がきゅるってしてて可愛い」初2ショットで恋心…？ 高1男子りくとの恋模様に注目

あやかとの2ショットを終えたりくとは、「目がきゅるってしてて、かわいらしくて、もっと話してみたいなって思いました」「（ぬいぐるみの）話をしてるあやかちゃんの表情がめっちゃ可愛かったです」と照れ笑いを浮かべながらも嬉々として語った。

さらに、現時点で気になる女子は「さわちゃんと、あやかちゃんと、あやなちゃん」という3人になったといい、「あやかちゃんがいま1番上です」とあやかが特に気になってきたことを明かし、中川は「恋模様が面白そうだ」と、今後の展開に期待を寄せた。