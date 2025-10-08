2026年2月より8年ぶりの上演が始まるミュージカル『レイディ・ベス』の全キャスト情報と公演情報が解禁されました。

ミュージカル『レイディ・ベス』ベス役に乃木坂46奥田いろは&小南満佑子 8年ぶりの上演でフレッシュなキャストが勢ぞろい【全キャスト解禁】





ミュージカル『レイディ・ベス』は、約45年の長きに渡り、英国に繁栄をもたらした女王・エリザベス1世の半生を大胆な解釈で描き出す、歴史ロマン大作。



後にエリザベス1世となる主人公のレイディ・ベスは、『ロミオ&ジュリエット』『1789 -バスティーユの恋人たち-』に出演してきた乃木坂46の奥田いろはさんと、抜群の歌唱力で『レ・ミゼラブル』のコゼット役など、着実に実績を重ねてきた俳優の小南満佑子さんがWキャストで演じます。









ベスと想いを通わせる吟遊詩人の青年ロビンには、『キンキーブーツ』や『ジャージー・ボーイズ』のボブ・ゴーディオの好演も記憶に新しい有澤樟太郎さんと、『1789』で主演のロナンで存在感を見せつけた手島章斗さん。



また、共演者には、今作がミュージカル初出演となるモノマネタレントの丸山礼さん、宝塚歌劇団出身の凪七瑠海さんと有沙瞳さん、若手スターとして躍進している内海啓貴さん、松島勇之介さん、高橋健介さん、ベテラン実力派の津田英佑さん、そして初演から引続き出演する山口祐一郎さん、石川禅さん、吉沢梨絵さんと、豪華なキャスト陣が作品を彩ります。



【キャスト】

レイディ・ベス（W キャスト）奥田いろは(乃木坂 46)／小南満佑子

ロビン・ブレイク（W キャスト）有澤樟太郎／手島章斗

メアリー・チューダー(W キャスト)丸山 礼／有沙 瞳

フェリペ（W キャスト）内海啓貴／松島勇之介

シモン・ルナール 高橋健介

ガーディナー 津田英佑

キャット・アシュリー 吉沢梨絵

アン・ブーリン 凪七瑠海

ロジャー・アスカム（W キャスト）山口祐一郎／石川 禅



【公演日程】

2026 年

2 月 9 日(月)〜3 月 27 日(金) 日生劇場

4 月 4 日(土)〜13 日(月) 博多座

5 月 3 日(日)〜10 日(日) 御園座



