ÈÓÈøÏÂ¼ù¡¡Ä¶ÂçÊª¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¬¡Ö19ºÐ¤Î»þ¤Ë¶î¤±Íî¤Á¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¡¤æ¤«¤ê¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ç¤Î¡ÖÅÁÀâ¡×ÌÀ¤«¤¹
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤º¤ó¡×¤ÎÈÓÈøÏÂ¼ù¡Ê56¡Ë¤¬7Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö°Ë½¸±¡¸÷¡õº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¾¡¼ê¤Ë¥Æ¥ìÅìÈãÉ¾¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë1¡¦30¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Ä¶ÂçÊª·Ý¿Í¤¬¶î¤±Íî¤Á¤·¤¿²áµî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÓÈø¤ÏBS¥Æ¥ìÅì¡ÖÈÓÈøÏÂ¼ù¤Î¤º¤óµÊÃã¡×¤ÇMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢12ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥óSP¤È¤·¤Æ5¸®¤ÎµÊÃãÅ¹¤ò½ä¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¶ÂçÊª¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Ã¯¥ì¥Ù¥ë¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÆ³Àþ¤Ëµ¤¤ò»È¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£ÆþÅ¹OK¡¢Å¹½Ð¤ë»þ¤Ë¤¦¤ï¡¼¤Ã¤Æ¿Í¤¬¡×¤È¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î¿ÍÊª¤À¤È¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¶¦¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡ÖÆóÅÙ¸«»°ÅÙ¸«¡×¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¡ÊÅìµþ¡¦¡Ë¾®´ä¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤¬1¸®ÌÜ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¾®´ä¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÊý¤Ç¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢ÈÖÁÈMC¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤Ï¡Ö2¥È¥Ã¥×¡¢¥Ó¥Ã¥°3¤Î¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÈÓÈø¤Ï¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£·ÝÌ¾¤¬¥¨¥é¸ÆµÛ¤ÎÊý¤Ç¤¹¡×¤È¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë¤ª°Î¤¤¿Í¤È¤«¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð¤ï¤»¡¢¡Ö¾®´ä¤Ë¤æ¤«¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤µ¤ó¤Þ¡×¤È¤âÈ¯¸À¡£
¡¡¡Ö19ºÐ¤Î»þ¤Ë1²ó¶î¤±Íî¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¤È¡¢MC¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦°Ë½¸±¡¸÷¤â¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡£¤â¤¦¤ª¾Ð¤¤¤Î»Å»ö¤Ï¤¤¤¤¤ä¤Ã¤Æ´ØÀ¾¤«¤é¡£½÷¤Î¿Í¤È¤ª¾Ð¤¤¤Ç¡¢½÷¤Î¿Í¤òÁª¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÓÈø¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤òÁª¤ó¤ÇÈ¾Ç¯´Ö¡£¾®´ä¤Ë¡×¤È¤µ¤ó¤Þ¤¬½»¤ó¤ÀÃÏ¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¤Ç¡¢¤½¤³¤ÎµÊÃãÅ¹¤ò¤Þ¤¢Âç¿Íµ¤Å¹¤Ë¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ÌÌÇò¤¤¥¦¥¨¥¤¥¿¡¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¡£¤½¤ÎÅÁÀâ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌë12»þ¤Ë½ª¤ï¤ëµÊÃãÅ¹¤Ç¡¢¡Ø·Ö¤Î¸÷¡Ù¤¬Î®¤ì¤ÆÍè¤ë»þ¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥È¡¼¥¯»Ï¤á¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¿¤¯¤Æ¤ß¤ó¤Ê12»þ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¾Ð¤Ã¤Æµ¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¨¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²¿¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ë¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤âÏÃ¤¹¤È¡¢º´µ×´Ö»á¤â¡ÖÀ¨¤¹¤®¤ë¤Ê¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡ÈÓÈø¤Ï¤µ¤é¤Ë¥í¥±¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È½÷¾¤µ¤ó¤È¤«¤È¤ªÏÃ¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤¤¤Ä¤â¤¤¤¤¤ª¤«¤º¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¥È¡¼¥¯¤Ç¡×¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ÎÏÃ½Ñ¤Ï¡Ö¥Ñ¥»¥ê¤ò¤È¤ó¤«¤Ä¤Ë¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÏÃ¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¡£¥Ñ¥»¥ê¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë»þ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¥Ó¥¿¥ß¥óËÉÙ¤À¤±¤É¡×¤ÈÎã¤¨¤ÆÀ¨¤µ¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥í¥±¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤¹¤ë¤È¡¢º´µ×´Ö»á¤Ï¡ÖÈÖÁÈ¤ÎÀëÅÁ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ÎÀëÅÁ¤·¤«¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£