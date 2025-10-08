俳優の山本舞香が告白のタイミングについて回答、その発言にリリー（見取り図）が「1番勝ち戦」と感心した。

【映像】山本舞香のモテ回答

10月7日に配信されたABEMA『ラブキャッチャージャパン』は、真実の愛を求めるラブキャッチャーと、賞金を狙うマネーキャッチャー、事前にいずれかを選択をした男女10名が、自らが選んだ"正体"を隠した状態で8日間の特別な共同生活に参加する恋愛リアリティー番組。最終告白でラブキャッチャーはマネーキャッチャーに騙されず、ラブキャッチャー同士で真実の愛をみつけられるとカップル誕生。マネーキャッチャーはラブキャッチャーを見極め、カップル成立すると賞金が得られる。シーズン2をスタジオで見届けるのは、見取り図の盛山晋太郎とリリー、声優でタレントの木村昴、俳優の山本舞香、YouTuberのとうあ。

スタジオトークで木村昴が「皆さんは何パーセントくらいで告白します？」と問いかけると、盛山は「せめて85%以上じゃないと告白できへん」とコメント。盛山は「若い時は2%ぐらいでも告白しまくってた」と過去を振り返りつつも、大人になると「怖くなるし、やっぱ相当自信ないと無理」だと明かした。

リリーはさらに保守的で「なんやったらもう100%。ほんとに絶対こう付き合えるって思ったら言うけど」と回答した。山本は「私は、もう言ってもらうように仕向けたい」とかわいらしくコメント。この“モテ回答”にリリーは「1番勝ち戦」と感心していた。

一方、YouTuberのとうあは、「私も告白はされたいタイプ」だと前置きしつつも、「自分の方が好きな場合は50パーぐらいで私、言っちゃうんです」と打ち明けた。とうあは「我慢できない」タイプと自分を分析、一緒に遊んでいると「言いたくて仕方なくてもう溢れ出ちゃう」と告白に至る衝動を説明。その様子に山本が「いい〜！」と絶賛していた。