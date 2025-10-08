2025年8月、大分県臼杵市で高齢の女性を保護した男性などに警察から感謝状が贈られました。

感謝状が贈られたのは臼杵市の会社役員、吉岡勲さんと津久見市の自営業、甲斐直さんです。

吉岡さんは2025年8月、自宅の近くを散歩していた時にパジャマ姿で寺の敷地内にいた70代の女性を発見しました。

名前などを聞いても受け答えがはっきりしなかったため女性を保護して、警察に連絡したということです。

また、甲斐さんは津久見市のガソリンスタンドでの仕事中に上半身裸で道を歩いている70代の男性を発見し保護しました。

◆女性保護した 吉岡勲さん

「警察が来るまで彼女をしっかり見ながら他愛のない会話をした。会話は通じないが声をかけることで安心出来るんじゃないかと」

臼杵津久見警察署は「積極的な声掛けで2人の命を救ってもらいありがとうございます」と感謝の言葉を述べていました。

