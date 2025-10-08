¤ª¤¤¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹2ËÜÎ©¤Æ¡ª¡Ö¶âÇþ¡×¤Î¡É¥Ó¡¼¥ë²½¡ÉÈ¯É½¡õÅßµ¨¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ìÇÕ¡Ö¶âÇþ¡Ò¥ª¥ì¥ó¥¸Åô¤ëµ¢¤êÆ»¡Ó¡×ÅÐ¾ì¡ª
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤¬¡Ö¶âÇþ¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾´¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÈÂè3¤Î¥Ó¡¼¥ë¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢2026Ç¯10·î°Ê¹ß¤Ï¡È¥Ó¡¼¥ë¡É¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£¡Ö¶âÇþ¡×¤È¡Ö¶âÇþ¡Ò¥¶¡¦¥é¥¬¡¼¡Ó¡×¡¢¡Ö¶âÇþ¡ÒÅü¼Á75%¥ª¥Õ¡Ó¡×¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢²Á³ÊÂÓ¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢¿©Âî¤Ë´ó¤êÅº¤¦Ì£¤ï¤¤¤¬¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
´Å¤¯Ë¤«¤Ê´»µÌ¹á¤ÈÊ£ÁØÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¡Ö¶âÇþ¡Ò¥ª¥ì¥ó¥¸Åô¤ëµ¢¤êÆ»¡Ó¡×¡£¤³¤Á¤é¤ÏÈ¯Ë¢¼ò¢(Âè3¤Î¥Ó¡¼¥ë)¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë
¤½¤·¤Æ¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤Ç2025Ç¯11·î11Æü(²Ð)¤Ë¤Ï¡Ö¶âÇþ¡Ò¥ª¥ì¥ó¥¸Åô¤ëµ¢¤êÆ»¡Ó¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£´¨¤¤µ¨Àá¤Î¾ð·Ê¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤È¡¢¿´¤âÂÎ¤â²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ó¡¼¥ë²½¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¡Ø¶âÇþ¡Ù¤ò»î°û¤·¤Æ
º£²ó¡¢È¯É½²ñ¤Ç¥Ó¡¼¥ë²½¤·¤¿»î¾úÉÊ¤Î¡Ö¶âÇþ¡×¤ò»î°û¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´¶ÁÛ¤ò¾¯¤·¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿ÉÓ¤Î¡Ö¶âÇþ¡×¤ò¥°¥é¥¹¤ËÃí¤¤¤À½Ö´Ö¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÎ©¤Á¤Î¤Ü¤ë¹á¤ê¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤ÊË¢¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¹¤¬¤ê¡¢°û¤ß¹þ¤ó¤À¤¢¤È¤Ë¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Í¾±¤¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯Â³¤¯¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡Ö¶âÇþ¡×¤é¤·¤¤¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¤¢¤ÈÌ£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤°¤Ã¤ÈÎÏ¶¯¤¤°û¤ß¤´¤¿¤¨¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë¥Û¥Ã¥×¤Î¹á¤ê¤ä¥³¥¯¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¸ý¡×¤È¥Ó¡¼¥ëÉÓ¤Ë¼ê¤¬¿¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£µ¨Àá¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¸ÂÄêÉÊ¡Ö¶âÇþ¡Ò¥ª¥ì¥ó¥¸Åô¤ëµ¢¤êÆ»¡Ó¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¶âÇþ¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤ÏºòÇ¯¤«¤é¡¢µ¨Àá¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ò¾¦ÉÊÌ¾¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¸ÂÄêÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤ÎÅß¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ò¤Ì¤¯¤â¤ê¤ÎÁëÅô¤ê¡Ó¤Ï¡¢Ì£¤ï¤¤¤ÈÌ¾Á°¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éµ¨Àá´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¹¥É¾¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯¤ÎÅß¤Ï¡Ö¶âÇþ¡Ò¥ª¥ì¥ó¥¸Åô¤ëµ¢¤êÆ»¡Ó¡×¡£´¨¤¤Ìë¡¢³¹³Ñ¤Ç¤Ý¤Ã¤ÈÅô¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¸÷¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿°ìËÜ¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤ÏÌë¶õ¤È³¹Åô¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢Ä¯¤á¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤¬¤Û¤Ã¤È²¹¤Þ¤ë¡£
µ¨Àá¸ÂÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼Å¸³«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êë¤é¤·¤Î¾ð·Ê¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¡£Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Î¾ð½ï¤òÌ£¤ï¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢£´»µÌ¹á¤È¥³¥¯¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ëàèàá¿§¤Î°ìÇÕ
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¤½¤ÎÃæÌ£¡£Ê£¿ô¤Î¥¢¥í¥Þ¥Û¥Ã¥×¤ÈÇ»¿§Çþ²ê¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥ó¥Ð¡¼¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢àèàá¿§¤Ëµ±¤¯ÀÖ¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¿§¹ç¤¤¤ÈË¤«¤Ê¥³¥¯¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤Æ»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Å¤¯Ë¤«¤Ê´»µÌ¹á¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ê¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ï¤¸¤ó¤ï¤ê¤È¥³¥¯¤¬½Å¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤ê¤È¤·¤¿¤¢¤ÈÌ£¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤ë¿´ÃÏ¤è¤¤Í¾±¤¡£´¨¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÅß¤ÎÌë¡¢¼ê¤Ë¼è¤ì¤ÐÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤Þ¤Ç²¹¤â¤ê¤¬À÷¤ß¤ï¤¿¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÁÇºà¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¡ÖìÔÂôÇþ²ê¡×»Å¹þ¤ß¡¢Å·Á³¿å»Å¹þ¡¢Ê£¿ô¼ïÎà¤Î¥¢¥í¥Þ¥Û¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤ÆÊ£¿ô¼ïÎà¤ÎÇ»¿§Çþ²ê¡£ÃúÇ«¤ËÁª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿¸¶ÎÁ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¤«¤é¤³¤½¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¹á¤ë´Å¤¯¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬¹¤¬¤ë¡£¤³¤Î°ìÇÕ¤ÏÎÁÍý¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¡£¿©Âî¤ËÊÂ¤Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢´»µÌ¹á¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬»Ý¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦Ë¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢£¹¤¬¤ë¡Ö¶âÇþ¡×¤ÎÀ¤³¦
¡Ö¶âÇþ¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤Î¡Ö¶âÇþ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ç»¤¤¤á¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Î¡Ö¶âÇþ¡Ò¥¶¡¦¥é¥¬¡¼¡Ó¡×¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¡Ö¶âÇþ¡ÒÅü¼Á75%¥ª¥Õ¡Ó¡×¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¡Ö¶âÇþ¡ÒÈÕ¼à¥µ¥ï¡¼¡Ó¡×¡¢½©¸ÂÄê¤Î¡Ö¶âÇþ¡Òµ¢¤êÆ»¤Î¶âÌÚºÔ¡Ó¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ëº£²ó¡¢Åß¸ÂÄê¤Î¡Ø¶âÇþ¡Ò¥ª¥ì¥ó¥¸Åô¤ëµ¢¤êÆ»¡Ó¡Ù¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Íµ¨¤Î°Ü¤í¤¤¤ò³Ú¤·¤à¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦Á¯¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Î¿©Âî¥·¡¼¥ó¤ò»×¤¤»×¤¤¤Ë±é½Ð¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¡£º£Æü¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ÇËþÂ´¶¤òÆÀ¤¿¤¤¡¢ÊÌ¤ÎÆü¤Ï·Ú¤ä¤«¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤É¡¢µ¤Ê¬¤äÎÁÍý¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë²û¤Î¿¼¤µ¤¬¡¢¡Ö¶âÇþ¡×¤Î¿Íµ¤¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
2026Ç¯10·î°Ê¹ß¤Ï¥Ó¡¼¥ë²½¤µ¤ì¤¿¡Ö¶âÇþ¡×¤¬¿©Âî¤ËÊÂ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Ê²½¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¶âÇþ¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃç´Ö¤Ë²Ã¤ï¤ëÅß¸ÂÄê¤Î°ìÇÕ¡Ö¶âÇþ¡Ò¥ª¥ì¥ó¥¸Åô¤ëµ¢¤êÆ»¡Ó¡×¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£Åß¤ÎÌë¶õ¤ËÉâ¤«¤Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î·î¸÷¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´üÂÔ¤Ï¼«Á³¤ÈËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
Ê¸¡áËÌÂ¼¹¯¹Ô
¢¨20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼Ô¤Î°û¼ò¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
