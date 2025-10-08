オダギリジョー、かまいたち山内に鋭いダメ出し！濱家も激しく同意「今スッキリしてる」

本日10月8日（水）の『かまいガチ』では、好評企画「居酒屋の事は俺が一番分かってんねん」が放送。

飲み好きが集まって、人気の居酒屋を舞台に“居酒屋あるあるクイズ”に挑戦する同企画に、『かまいガチ』のガチファンだというオダギリジョーが緊急参戦する。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

今回の舞台は、オダギリが「若い頃に住んでいた」という東京・吉祥寺。

この“勝手知ったる街”をかまいたち（濱家隆一、山内健司）＆サーヤ（ラランド）＆日本一おもしろい大崎（ちゃんぴおんず）とともに練り歩きながら、「この店の店長は？」「この店のメニューは？」「この店の内観は？」「この店の看板娘は？」など、ニッチすぎるクイズに解答していく。

正解数が一番少ない人には「お会計の全額を自腹で支払う」という罰ゲームも待ち構える同企画だが、はたしてオダギリは罰ゲームを回避できるのか？

◆オダギリの酒もどんどん進む！

個性あふれるさまざまな居酒屋の店先で、クイズに解答していくオダギリたち。

そんななか、一同がたどり着いたのは、入り口の高さが異様に低い居酒屋。実に味わい深い外観はもちろん、美味なる料理にテンションが上がった一同はしばしクイズも忘れ、ざっくばらんなトークで距離を縮めていくことに。

「家で毎日、一人で飲む」というオダギリの酒も、どんどん進んでいく。

そこではサーヤが大崎への雑な扱いとは一転、女子力全開でオダギリにぐいぐいアプローチ。

さらには子役出身で、この秋も連続ドラマに出演していることをアピールし、映画監督としても活躍するオダギリに売り込みをかける。

ここぞとばかりに、山内も「ドラマとか映画に出たい」と相談するのだが…。

オダギリがすかさず「山内さん、髪形がちょっと…」と切り出し、“俳優としてイケてないポイント”についてダメ出し。

濱家も大爆笑しながら「今スッキリしてる」と、オダギリの鋭いダメ出しに激しく同意する。

はたして、山内はオダギリのアドバイスを素直に受け止め、俳優への道を切り開けるのか？

◆オダギリが『かまいガチ』に売り込み！

収録を終えたオダギリは「めちゃめちゃおもしろかった」と大満足の様子で、よもやよもや…『かまいガチ』への売り込みを開始。

「一番好きな企画『ワンシャッターで最高の1枚とるねん』も本当にやりたいし、『都内の物件のことは俺が一番知ってんねん』も大好き。参加したい企画はいっぱいある。普段は宣伝とかでしかバラエティに出ないけど、『かまいガチ』は別かもしれない」と、この先のゲスト出演にも意欲満々で…。

この言葉に、かまいたちも「これはうれしい」（濱家）、「ちょっと出てもらおうかな」（山内）と大喜び。はたして、オダギリは本当にまた『かまいガチ』に出演してくれるのか？