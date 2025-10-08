【拡大画像へ】

米津玄師が歌う主題歌「IRIS OUT」とともに中毒性の高い映像が話題の、劇場版「チェンソーマン レゼ篇」のオープニング映像がYouTubeで公開された。

劇場版「チェンソーマン レゼ篇」は9月19日より日本でロードショー公開され、ヒットを飛ばしている。週末観客動員ランキングは3週連続1位を獲得。公開から18日間で、観客動員数は296万人、興行収入は45億円を突破している。

公開されたオープニング映像では、デンジ、アキ、パワーの出勤までの様子を切り取ったシーンから幕を開ける。デンジたち早川家の騒がしい朝支度とは対照的に、丁寧な朝を過ごすマキマの姿とのコントラストが、楽曲にあわせてどこかシュールで微笑ましく描かれている。劇場版のメインキャラクターとなるレゼが、カフェ二道でバイトをしている何気ない風景も映し出される。

(C) 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社