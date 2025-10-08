

「若さ」をどう使うかが、その後の人生を左右する（写真：Fast&Slow／PIXTA）

内定式を迎えた学生のみなさんへ

2025年も早いものでもう月10月を迎える。そして10月と言えば内定式のシーズンだ。

学生から社会人になる一歩手前のフレッシュで優秀な人材の今後の活躍を心から応援したい。



この連載の記事一覧はこちら

内定式を迎える学生の多くはまだ会社や仕事に関して右も左も分からない、というヒトが大半だろう。

もしかしたらビジネス街を歩くビジネスパーソン全員が自分よりも格段に優れているヒトのように見えるかもしれない。

でも、心配は無用だ。

あなた方が見ている現在第一線で活躍するビジネスパーソンたちは10年後、20年後のあなたたち自身なのだ。みんなスタートは右も左も分からず、という状態は一緒だ。

逆に言うと、40代を含めヒトを引っ張る立場にある方たちはぜひ新入社員だった頃の自分を思い出し、異質な若者に接するという態度ではなく、「彼らは20年以上前の自分自身なのだ」というスタンスで接し、一緒に成長するような気概でサポートしてあげてほしい。

ビジネスパーソンの生きる世界には「正解」がない

さて、学生と社会人の違いと言えばいろいろあるが、社会に出てようやく自分自身の人生の物語がスタートする。つまり、そこから自分オリジナルの人生を生きることになるとともに、家族や会社、そして社会全般を支える側、貢献する側として参画することも意味しており、そのためにも成長が大切なのだ。

学生や学問の世界は、言うならば正解や前例、あるべき姿が存在する世界であり、なおかつ偏差値や所属する学校のレベルなどによって、「学生」という狭い世界ながらも、自分の生きる世界における立ち位置やポジションを把握できる世界だ。

学生まではなんだかんだ言っても、やるべきことや勉強すべきことを含めて、様々なサポートやカリキュラムを通じて、親や学校が「正解だと思われる道筋」を提示してくれるし、もし何かあっても支えてくれる。

一方で、社会人というか、ビジネスパーソンの生きる世界には、万人に当てはまるような正解もなければ、前例がないケースも多く、あるべき姿などあるようで“ない”世界なのだ。

正解のない世の中だからこそ、自分にとっての正解を自分で模索する。そして、その中で自分の考える理想の人生や幸せの形、あるべきキャリアの方向性を見出していく。そういった意味で、自分オリジナルの人生やキャリア構築をしなければならないのが学生との違いであろう。また、そういった模索を通じて、自分なりの志や信念、つまりは「自分の軸」をもって生きているヒトを本来「大人」と呼ぶのだ。

世の中や環境が複雑化し、細分化され、そして新しいトレンドが毎日のように生まれる現在において、自分自身を見失わないためにも、自分の軸をキチンと有していることが何より大切だと言ってもいいだろう。

「なんとなく流れに沿って生きる」とは言っても、そもそも“本流の流れ”がどこなのか分からないし、その行きつく先も不明だ。「いい大学」「いい会社」の定義もコロコロ変わるし、ヒトによっても全然違う。

そんな時代だ。

だからこそ、ビジネスパーソンは世の中の動きや今の流行やトレンドに迷わされずに、まずは自分ベースで考えるべきなのだ。

「自分の軸」を見つけるためにするべきこと

自分はどんな人生を生きたいのか：目指す理想像は何か。どこに向かいたいのか

→その中で仕事をどう位置付けるか：年齢によって、人生における仕事の位置づけは変わるので、年代別に考える

→その上で「今何をするべきか」「どんな仕事を選ぶべきか」

を考える、という流れである。

若いビジネスパーソンおよびその予備軍にとっては、そういった思考の糧を一つでも得るべく、できる限り多くのことを経験し、いろいろなヒトとのコミュニケーションを図り、読書や勉強をしまくってインプットを増やすことが大切だ。

経験や知識の引き出しが増えれば増えるほど、自分自身の考え方や志がどんどんシャープになってくるし、自分オリジナルの軸の確立も早くなるからだ。

ビジネスパーソンとして社会に出ると、学生時代に自分が創ってきた自分自身のイメージや考え方が、強制的にリセットされるようなこともあるだろう。学生時代に「自分は個性的だ」「みんなと違う」と思っていても、社会に出たら実は平凡だった、なんてことはザラにある。

何故なら、その「個性」も結局は誰かの真似ごとだし、「みんなと違う」のはあくまでも狭い世界の「みんな」の中で見た話であり、社会に出て「みんな」の母数が増えれば、自分は「よくいる若者」でしかないことがあるからだ。

要は、その「個性」に根拠があるかないかの違いなのだが、もちろん学生のうちはそれでもいいだろう。

しかし、ビジネスパーソンや大人としては、「ヒトと違うことが当たり前」である必要があり、その前提で、お互いの違いや個性を認め合って尊重し、共に生きることが求められる。

そのための、「自分の軸」なのだ。

若いうちの努力が、その後の人生の土台となる

若い時分には、体力的にも気力的にも結構無理がきく。

だからといって、決して無理や無茶を勧めるわけではないが、若い時の努力や経験の多さが、40代50代になってのリターンにそのままつながるという側面はもちろんある。

最初のうちにどれだけ仕事や勉強を工夫し、努力するか。それがビジネスパーソンとしての基礎やスタンスとなり、足腰というか土台を形成することになる。その期間にいかに真摯に、人生そして仕事に向き合うかが、その後の人生やキャリアを決めるということだ。

最初のうちから、最低限のこと、例えば会社から言われたことしかしないようなモードで仕事に取り組んだり、オフをダラダラ過ごしてしまうと、そこからもダラダラするクセがついてしまうもの。

「若さ」とは、努力せずとも誰にでも手に入れることのできる特権だが、その若さを「どう使うか」は千差万別だ。そして、その使い方、過ごし方が今後の人生を左右するということだ。

今まで数多くの優秀なビジネスパーソンを見てきたが、後年になって活躍するようなビジネスパーソンは、やはり若手の頃から個性的でエネルギッシュだった。

小さな成功を積み重ねていくうちに、どんどん成功のスケールが大きくなっていくようなイメージで、将来芽が出るヒトというのは結構分かるものだ。努力や謙虚さといった泥臭い部分と、工夫（効率）や積極性が同居しているような感じだろうか。

「こいつは伸びるな」と思える若手は、やはり後年になって大きな成長を遂げる。

反対に、 残念なビジネスパーソンも多く見てきたが、やはり若手のうちの過ごし方に難があるケースが多いように思える。

スタートダッシュが肝心、20代中ごろで勝負は決まる！

少なくとも、若手時代にパッとしないヒトが後年になっていきなりスーパーマンに変身できるようなものではない、ということだ。

少なくとも40、50になって自分を変えようと思っても相当な困難を伴うし、そこから大きく変わったヒトなんて極めて稀だし、ほぼいない。20代中ごろには結構な確率で勝負は決まっている。スタートダッシュが肝心なのだ。

仕事もそうだし、プライベートを含む人生においても、後から後悔しないように、若い時分の過ごし方を工夫し、ぜひ自分なりの理想像を築いていってほしい。その上で、社会全般に対して大きな貢献をぜひしていただきたいものだ。

これから社会に出る未来のビジネスパーソンの皆さんの活躍を、心から応援しております。

（安井 元康 ： 『非学歴エリート』著者）