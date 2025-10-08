【108P!~1年後に絶対108Pする話~】 10月8日 連載開始

【拡大画像へ】

講談社は10月8日、zensori氏によるマンガ「108P!~1年後に絶対108Pする話~」の連載をヤンマガWebにて開始した。

「108P!~1年後に絶対108Pする話~」は女性との関係に疎い大学生が、街に倒れる謎の老人を助けたことから人類を滅亡の危機から救うことになる、というラブコメディ。その方法は“カケラ”を持った107人の女性の欲望を解き放ち、満足させるというもので……。

現在、ヤンマガWebでは第3話までが無料で公開されている。

【最新話】

□第1話のページ

【108P!~1年後に絶対108Pする話~】

「まさか童貞だった俺が、1年後107人を愛させてもらえるなんてーー」性愛に疎い大学生・汐留守。ある日、街に倒れる謎の老人を助けたことから「1年以内にカケラを持った107人を絶頂させなければ世界滅亡」という責務を与えられる。困惑していると、超大人気アイドル・清瀬春香の頭上に「みられたい」の文字が！？彼女の欲望を解き放ち、絶頂させることは出来るのか！？107人と愛し合う、前代未聞のエロコメディ♡

(C)KODANSHA Ltd. All rights reserved.