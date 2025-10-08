iPhoneのような大々的な場を設けず、ヌルっと発表されることもあるiPad。

今月、そのヌルっとが来そうな気配が強まってきました。

M5チップ搭載iPad、今月登場かも？

Apple（アップル）超事情通のマーク・ガーマン氏が公式Xを更新。いわく、M4チップ搭載した現行モデルのiPad Proが、Apple直営店かつオンラインストアで品薄状態にあると。「今、オーダーしようとすると発送が10月21日から28日になるな。これ、iPad Pro M5の発表が近いという良いサインかも」とポストしています。

ただし、日本のAppleストアでは、M4搭載iPad Proは、11インチ・13インチともに、色や容量、ネットワークの組み合わせを変えても即日発送、即日店舗受け取りが可能で、在庫薄ではない様子。地域差があるとはいえ、アメリカのAppelストアの在庫が著しく減っているのなら…。新型iPad Proの発表はありそうな話。

いや、たとえ在庫の話がなくても、そろそろ来そうな気配はもうあるのです。本物か偽物か定かではありませんが、M5 iPad Proの謎開封動画も出ていましたし…。

まさか!? 未発表M5チップ iPad Proの開封動画が出ちゃった

また、ガーマン氏は、新型iPad Proだけでなく、14インチのMacBook Proも、M4チップ搭載モデルとM4 Maxチップ搭載モデルが在庫薄と報告。こちらも新型発表が近いかもしれません。

Source: 9to5Mac