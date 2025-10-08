櫻坂46が10月29日にリリースする13thシングル表題曲「Unhappy birthday構文」の選抜メンバーが、10月5日深夜放送の『そこ曲がったら、櫻坂？』（テレビ東京系）にて発表された。

（関連：【映像】三期生 村井優が初センターを務めたBACKS楽曲「僕は僕を好きになれない」MV）

選抜は14名構成で、最大の注目は三期生の村井優が初めて表題曲センターを務めることだろう。2025年に入ってからは11thシングル表題曲「UDAGAWA GENERATION」で二期生の森田ひかるがセンターを務めたものの、12thシングル表題曲「Make or Break」では三期生の的野美青が初めてセンターに抜擢されるなど、近作では三期生の起用が続いている。

■村井優のセンター大抜擢、その挑戦を確かな地盤に導く守屋麗奈

その中での村井の抜擢は、三期生へと本格的にシフトしていく流れを示すものだと読み取れる。村井は加入当初から透明感あふれるビジュアルと、柔らかさの中に芯を感じさせる立ち居振る舞いで注目を集めてきた。パフォーマンスでは一瞬で表情を切り替え、楽曲の世界観を自分の中に取り込んで発信する力が光る。三期生楽曲やライブでのパフォーマンスを経て、観客を引き込む表現力は評価されてきたが、特に印象的なのは、表情の作り方や身体の使い方に迷いが少なく、楽曲ごとに「自分が何を伝えるべきか」を理解しているように見える点だ。

7thシングル表題曲「承認欲求」で初の選抜入りを果たし、10thシングル『I want tomorrow to come』に収録されたBACKSメンバーによる楽曲「僕は僕を好きになれない」では、自身初となるセンターを務めているが、歌詞に込められた葛藤や自己否定を真正面から受け止め、繊細かつ力強い表現へと昇華する姿は、いつか表題曲でセンターに立つ未来を予感させるものだった。そうした過程を経て、今回の大抜擢がある。村井は発表後のインタビューで「覚悟はあります」と力強く言い切った。短い言葉ではあるが、その一言に彼女のこれまでの歩みと、この先の未来を引き受ける決意が凝縮されているように感じられた。

1列目の中央に村井、隣に同じ三期生の山下瞳月、そして両翼を守るかのように二期生の守屋麗奈が並ぶ布陣は、今作の象徴的な並びと言えるだろう。山下は三期生の中でも突出したパフォーマンス力と存在感を誇り、すでに楽曲ごとに安定した評価を得てきた。村井と並ぶことで“三期生の時代”を強く印象づけると同時に、パフォーマンス全体を安定させる存在として機能するだろう。一方の守屋は、グループの空気を柔らかく包み込む存在だ。かつて坂道研修生から選抜センターを務めた経験を持ち、櫻坂46の歴史を内側から知る数少ないメンバーでもある。今回のフォーメーションで彼女が前列に立つことは、経験値を注ぎ込みながら三期生を支える“アンカー”のような役割を示している。村井と山下が挑戦の象徴なら、守屋はその挑戦を確かな地盤に導く存在。新旧のバランスが見事に配置された1列目は、櫻坂46が世代交代を進めながらも、決して土台を失わないというメッセージを含んでいるように見える。

■2列目は“全員表題曲経験者”の強力な布陣に

2列目は藤吉夏鈴、森田ひかる、田村保乃、山粼天、そして三期生の的野美青の5人。全員がいずれも歴代表題曲センター経験者であり、櫻坂46の表現力を担う中核メンバーが一列に並んだ形だ。2列目にこれだけ強力な布陣を揃えることで、新センター村井に緊張や迷いが生じても、曲全体の完成度を揺るがさないし、何より安心感がある。さらに、各自が覚悟を秘めて臨むことは、グループ全体のパフォーマンス水準を引き上げる原動力にもなる。安定と競争、両面を巧みに織り込んだ布陣が、この2列目には詰め込まれている。

特に、この並びに的野が入ったのも注目点だ。彼女は、三期生の中でも高いパフォーマンス力を持ち、次世代エース候補として早くから評価されてきた。二期生に囲まれた環境で活動することは、彼女にとって大きな学びの機会となるだろう。森田や山粼といった同世代に近い先輩の背中を間近に見ることで、表現の幅をさらに広げられるはずだ。

■三期生 遠藤理子が初の選抜入り、実力と経験を吸収できる絶好の場に

3列目には遠藤理子、松田里奈、大園玲、村山美羽、石森璃花、向井純葉が並んだ。6名中4名が三期生で、若手のエネルギーを前面に押し出す構成になっている。松田や大園といった経験豊富な二期生が同列に立つことで、全体の安定感とバランスが保たれているのも特徴的だ。

今作で初の選抜入りを果たした遠藤は、これまでBACKS公演やライブで堅実なパフォーマンスを積み重ね、着実に評価を高めてきた。選抜メンバーとして前列の先輩や同期と活動をともにすることは、彼女にとって大きな飛躍のチャンスとなる。特に遠藤は、派手さや爆発力よりも、丁寧に表現を積み重ねていく姿勢が印象的だ。だからこそ、3列目という位置は、自身の持ち味を発揮しながら経験を重ねるには最適な環境だと言えるだろう。周囲にはキャプテンの松田や、大園といった安定感のある二期生が並び、実力と経験を吸収できる絶好の場が整っている。

13thシングル『Unhappy birthday構文』は、櫻坂46の第2章をどう築き上げていくのかを示す戦略的な布陣だと言える。世代交代のスピード感、若い才能の抜擢、そして経験値の注入という三つの要素を兼ね備えた今回のフォーメーションは、グループのアイデンティティを再構築する上での試金石となるはずだ。次作以降に向けて、村井をはじめとする三期生のパフォーマンスがどこまで進化していくのか、その歩みが櫻坂46の未来を大きく左右するだろう。

（文=川崎龍也）