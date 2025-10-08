台風のたまご“熱帯低気圧”が発生 新たな台風へ発達する見込み

気象庁によりますと、フィリピンの東にある熱帯低気圧は今後２４時間以内に新たな台風に発達する見込みだということです。

熱帯低気圧はきょう（８日）午前９時、フィリピンの東にあって、1時間に３５キロの速さで西北西へ進んでいます。

中心気圧は１００６ヘクトパスカル、最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。

熱帯低気圧は



きょう（８日）午後９時には日本の南、

中心気圧は１００４ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１５メートル、

最大瞬間風速は２３メートル



熱帯低気圧はその後、台風に変わる見込みで



あす（９日）午前９時には日本の南、

中心気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



あさって（１０日）午前９時には日本の南、

中心気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



１１日午前９時には日本の南、

中心気圧は９９８ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートル



１２日午前９時には日本の南、

中心気圧は９９４ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２３メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



１３日午前９時には日本の東、

中心気圧は９９２ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２５メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



の予想となっています。

雨と風はどうなる？

(宮本大句見 気象予報士)

「雨と風の予想によりますと、反時計回りの渦は中心付近の風が強まりながら、今週土曜日に南西諸島付近に位置する見込みです。



その後もやや発達しながら、日本の太平洋側の地域に沿って北東に進む予想になっています。現在、日本付近は広く太平洋高気圧に覆われていて、本来であれば熱帯低気圧や台風にとって高気圧は壁になります。



ただ、台風22号と同じく、高気圧の勢力の弱い領域を進み北上する可能性があります。まだ発達の程度や進路にはブレ幅が大きいため、最新の情報に気を付けてください」



今後の気象情報に注意してください。