８日前引けの日経平均株価は前営業日比１４円４１銭高の４万７９６５円２９銭と続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１０億５１４７万株、売買代金概算は２兆９２９７億円。値上がり銘柄数は１００７、対して値下がり銘柄数は５３５、変わらずは７３銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は強弱観対立のなか、日経平均は総じてプラス圏で推移したものの上値の重さも意識された。前日の米国株市場ではＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに朝方こそ高く始まったが、すぐに値を消す展開でいずれも安くなった。東京市場でも日経平均はここ過熱気味に上昇していたことから、きょうは米株安を受けて利益確定売りが観測される展開に。ただ、ＡＩや半導体関連などに売りが目立った一方で、防衛関連や銀行株などが強さを発揮し全体指数を支えた。外国為替市場で急速に円安が進んでいることも足もとでプラスに作用したもようだ。



個別では売買代金トップに躍り出たフジクラ<5803.T>が上値追い基調を強めたほか、三菱重工業<7011.T>が高く、ＩＨＩ<7013.T>も商いを伴い値を飛ばした。キオクシアホールディングス<285A.T>が上昇、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>などメガバンクも頑強。わらべや日洋ホールディングス<2918.T>がストップ高カイ気配に買われ、Ｌｉｎｋ－Ｕグループ<4446.T>も急騰した。サカタのタネ<1377.T>も大幅高。半面、ソフトバンクグループ<9984.T>が利食われ、ディスコ<6146.T>、東京エレクトロン<8035.T>など軟調。キーエンス<6861.T>が値を下げ、ＳＭＣ<6273.T>も利益確定売りに押された。パルグループホールディングス<2726.T>は急落、三協立山<5932.T>の下げも目立った。



出所：MINKABU PRESS