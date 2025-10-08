【スターバックス】今年のハロウィンの主役は黒猫×アサイー!?　「アサイー ベリー フラペチーノ」など秋の新商品が登場

スターバックス コーヒー ジャパンは、10月10日よりハロウィンシーズンをスタートします。

今年の主役は、猫耳チョコレートをあしらい、まるでいたずらをしている“黒猫”を思わせる「アサイーベリーフラペチーノ」（通称：黒猫フラペチーノ）。ザクっとしたクランチの食感と、甘酸っぱいアサイーベリーを組み合わせたフラペチーノが全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で登場します。

さらに、同日からは黒猫をモチーフにしたアイテムも登場。カップに隠れたり「MEOOW（ミャーオ）」と鳴いたりする黒猫の姿をユーモアたっぷりに表現し、多彩なコレクションを展開します。

■まるで黒猫に変身!? ザクっと食感と甘酸っぱいアサイーベリーを楽しめる「アサイー ベリー フラペチーノ」

「アサイー ベリー フラペチーノ」は猫耳チョコレートをあしらい、まるで黒猫がいたずらしているような遊び心あふれる見た目が特長です。フラペチーノのベースには、アサイーに加え、ラズベリー、カシス、ブラックベリーフレーバーを組み合わせ、フルーティーで奥行きのあるベリーの風味を表現。そこにブラッククランチを加えることで、甘酸っぱさと心地よい食感に。仕上げには、黒猫のシルエットをイメージしたブラックショコラソースと、猫耳の形をイメージしたチョコレートをトッピング。まるで黒猫がカップから顔をのぞかせているかのようなハロウィンシーズンならではのビジュアルに仕上がっています。

ブラックショコラソースは、カカオの深みとミックスベリーの酸味が絶妙に調和するよう開発され、見た目だけでなく味わいにもこだわっているとのこと。甘酸っぱいベリーの味わいとザクザクとした食感、そして黒猫をモチーフにしたデザインが織りなす、特別な一杯となっています。

Tallサイズのみの提供で、価格はお持ち帰りが717円、店内利用が730円です。

※アサイー果肉・果汁5％未満

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がございます。

■ “いたずらな黒猫”のアイテムも登場！ ユーモラスな表情や立体デザインで楽しめる黒猫アイテムを発売

スターバックスに現れた“いたずらな黒猫”をモチーフにしたアイテムも登場。黒猫がカップに隠れていたり、「MEOOW（ミャーオ）」と鳴く表情をユーモアたっぷりに表現したデザインで、イラストだけでなくフィギュア付きボトルや3Dデザインのアイテムなど、多彩なコレクションを展開。遊び心あふれる黒猫たちがハロウィン気分をさらに盛り上げます。

商品名／価格 （表示価格は税込の総額表示となります）

・ハロウィン2025カップシェイプステンレスボトルキャット355ml（5,600円）

・ハロウィン2025コールドカップタンブラーキャット473ml（2,800円）

・ハロウィン2025ロゴコールドカップタンブラーグローインザダーク710ml（3,550円）

・ハロウィン2025ケース付カトラリーセットキャットアンドゴースト（2,400円）

・ハロウィン2025ベアリスタMini（2,750円）

・ハロウィン2025ステンレスボトルグリッターパープル444ml（4,900円）

・ハロウィン2025ステンレスTOGOボトルキャット473ml（5,500円）

・ハロウィン2025カーヴドステンレスボトルキャット355ml（4,700円）

・ハロウィン2025耐熱グラスマグキャット296ml（2,800円）

・ハロウィン2025マグゴーストグローインザダーク355ml（2,600円）

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がございます。

■アサイーの華やかさとブラックティーの深みが調和し、爽やかな味わいの「アサイー ベリー ゆず シトラス ＆ ティー」も同時発売！

「アサイー ベリー ゆず シトラス ＆ ティー（アイス）」は、アサイーベリーベースの甘酸っぱさに、ブラックティーのまろやかな渋みを合わせることで、落ち着きのある奥行き深い味わいを楽しめるティービバレッジです。カップの底には爽やかな香りのシトラス果肉を加え、飲むたびにシトラスのアクセントが広がります。

アサイーとベリーの華やかさ、ブラックティーの深み、ゆずのすっきりとした風味が一体となり、気分をリフレッシュさせてくれる仕上がりに。秋らしい深みのあるフルーツティーとして、ティーならではの上品な余韻と、シトラスの爽快感を楽しめます。

Tallサイズのみの提供で、価格はお持ち帰りが579円、店内利用が590円です。

※アサイー果肉・果汁5％未満

※ゆず果肉・果汁5%未満

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がございます。

週末は、スターバックスで遊び心あふれる黒猫たちとともに、心躍るハロウィンシーズンを楽しんでみてはいかがでしょうか。

スターバックスコーヒージャパン 公式サイト： https://www.starbucks.co.jp/

