山本舞香、21歳イケメン俳優に母性爆発!?　 「目に諭吉が映っている」“賞金狙い”をめぐる疑心暗鬼な展開に注目

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は9月30日 夜9時より、“真実の愛”か“欲望の金”か、究極の選択の中で人間の本性が暴かれる恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン 2』（全8話）の第3話を「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて放送しました。

（C）CJ ENM CO., LTD. All Rights Reserved （C）AbemaTV,Inc.

■『ラブキャッチャージャパン 2』第3話が「ABEMA」にて放送

同番組では、“真実の愛”か“欲望の金”を求める男女10人が共同生活を送ります。参加者たちは事前に、“愛”か“金”か、自らの欲しいものを選択。

選んだ“正体”を隠したまま生活を共にし、互いが何を本当に求めているのか、恋愛感情と駆け引きの中で探り合っていきます。

『ラブキャッチャージャパン 2』では、前シーズンを大幅に超える賞金1,000万円を懸けた戦いとなり、駆け引きはさらに熾烈に。最後に愛を、あるいは金を手に入れるのは誰なのか？ 恋模様と葛藤の中で、人間の本性が浮き彫りになる恋愛リアリティーショーです。

スタジオMCは、見取り図の盛山晋太郎さん、リリーさん、木村昴さん、山本舞香さん、とうあさんが務めます。

■「目に諭吉が映っている」“賞金狙い”をめぐる疑心暗鬼な展開に山本舞香も注目

今回放送の第3話では、「カップルチャレンジ〜メイク＆ボディペイント対決〜」で1位に輝いたカップルだけが行けるホテルデートから帰宅したさくらとたつやが質問攻めに。

さくらは女子メンバーに対し、「キスをされそうになった」とカミングアウトし、たつやに対しては、「マネー（キャッチャー）っぽさを感じてしまう」「セリフっぽい」と率直な本音を吐露します。

恋人繋ぎを披露したり、「好きやで」と直球の言葉を投げかけるなど、積極的なアプローチを見せるたつやに、山本さんは「可愛いってなる」「母性が出る」とコメントし、スタジオも大盛り上がり。

また、第3話では“ラブキャッチャー”なのか“マネーキャッチャー”なのかを巡り、参加者たちの疑念が一層深まります。

男子部屋では、YouTuber・いぶきが「あやなが意味がわからないのは、たつやに『デートでさくらを選んだら許せない』と言っておいて、自分は俺に（ラブコイン）入れているところが意味がわかんなくね？ 男は手玉に取れるものと思っている気がする」と分析を展開。

「目があったら普通は瞳に自分が映るけど、（あやなは）諭吉が映ってんの」と辛辣なコメントも飛び出しました。

一方その頃、女子部屋ではあやな・えみり・サリオが「男子に、誰が誰に（ラブコインを入れたか）絶対言わないようにしない？ この3人以外にも」と“同盟”を結成。

これには山本さんも「面白くなってきた」と期待をのぞかせ、参加者同士の疑念はさらに深まりを見せます。

今後の展開からますます目が離せない同番組。ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか！

■番組概要

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン 2』

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL チャンネル

第3話URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/97tiZshiueVZvF

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-1904

『ラブキャッチャージャパン 2』特報映像URL：https://youtu.be/k4lIVLViMXo

制作：吉本興業

制作協力：CJ ENM

製作著作：ABEMA

※放送日時、放送チャンネルは予告なく変更になる場合もあります。

