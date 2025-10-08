BTSのV（ヴィ）が自身のInstagramを更新。パリでのオフショット第2弾を公開し、自然体の魅力を放った。

【写真】“ちょこん”と座り四つ葉のクローバーを探すV（7、8枚目）【動画】空港での笑顔 ／パリでのVの1日に密着！／クロワッサンを食べるV

■来場したCELINEショーでの圧倒的な存在感で世界を魅了したV

Vは現地時間10月5日に開催された、アンバサダーを務めるCELINE（セリーヌ）2026サマーコレクションに来場。その圧倒的な存在感は、世界中のファッションメディアやファンの注目を集めた。

■四つ葉のクローバーを探すBTS Vの無邪気な姿にときめくファン続出！

本投稿は、ショー前後の舞台裏を切り取ったようなオフショットを披露。1枚目はキャメルのロングコートに身を包み、テラスで佇むショットでスタート。3枚目には両足を広げてピースサインを見せるお茶目な姿も収められている。

5枚目からは、ショー会場のパリのサン＝クルー公園の緑あふれる景色の中での写真や動画が並ぶ。特に7、8枚目のしゃがんで四つ葉のクローバーを探すVの姿や、投稿のラストの動画でのカメラを射抜くようにポーズする微笑みは、多くのファンの心を魅了した。

続いてクロワッサンを頬張る姿、CELINEの店舗でのシーン、レオパード柄のシャツでソファに寝転ぶ姿、アフターパーティーでのショットなど、Vのパリでの滞在を時系列で追うアルバムのような構成となっている。

パリの景色の中でも変わらず自然体の魅力を放つVに、SNSでは「少年のような純粋さと色気が共存してる」「ちょこんと座ってる写真、かわいすぎて涙出た」「テテの日常の瞬間が名画級」「オフショットたくさんありがとう」など、世界中のファンから大きな反響が寄せられている。

■エレガントなCELINEルックを纏い、笑顔で帰国したV

10月7日には、Vがパリから韓国へ帰国。Instagram投稿の18枚目でも着用していた、首元と袖にレザートリムが施されたブラックのカシミアカーディガンにスリムフィットのパンツを合わせたCELINEルックで空港に登場した。

ブルーのスカーフと、「Hirono Living Wild Fight for Joy plush doll」のチャームをつけたバッグ、そしてヘッドフォンを身に着け、笑顔を見せた。

■『Vogue France』ではショー当日のV（BTS）の密着映像＆写真を公開

さらに、『Vogue France』のInstagramでは、Vの1日に密着した限定写真と動画が公開中。

「Hello VOGUE, BTSのVです」とカメラに向かってVサインを見せる冒頭映像から、ホテルを出る瞬間、歓声に包まれる様子、ショー、アフターパーティーでの姿まで、Vのパリでの1日を追った内容となっている。

■動画：カフェでクロワッサンを美味しそうに頬張るV