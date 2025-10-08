けさ、山形県鶴岡市の市街地でクマが相次いで目撃されました。クマはまだ付近に潜んでいる可能性があるとして、市と警察が注意を呼びかけています。

【写真を見る】【現場】市街地を転々と...鶴岡市でクマの目撃相次ぐ まだ市街地に潜んでいる可能性（山形）

市と警察によりますと、きょう午前２時２０分頃、鶴岡市新海町の鶴岡みどり町郵便局近くでクマを目撃したと、近隣住民から警察に通報がありました。

クマは体長１メートルほどで、そのまま南の方に向かって行ったいうことです。





クマはその後、午前５時１７分頃大部町の大部公園付近で、午前６時頃には城北町地内の車庫の前でも目撃されています。

午前６時１８分ごろ新形町の新形西公民館のそばで見つかって以降、目撃情報は入っていないということです。

今のところ人や物への被害は確認されていないということです。

現場周辺には学校が複数あり、市と警察は下校時間にあわせて巡回やパトロールを強化するとしています。

また、クマはまだ市街地に潜んでいる可能性があるとして、近隣住民に対し、家や車庫などの戸締まりをするよう注意を呼びかけています。