「鬼滅の刃」無限城編が台湾で興行収入40億円突破、歴代5位に躍進―台湾メディア

2025年10月7日、台湾メディアの自由時報は「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」が台湾で興行収入の新記録を更新したと報じた。

中秋節連休終了時点で興行収入が8億台湾ドル（約40億円）を突破し、25年の台湾の年間興行収入ランキングで首位を独走。「タイタニック」の興行収入7億9800万台湾ドルを超え、台湾の歴代興行収入5位に躍り出た。

同作は公開前からすでに前売り歴代1位を樹立していた。公開後も、25年の初日興行収入1位をはじめ、アニメ映画の初週末興行収入1位、アニメ映画の歴代興行収入1位、日本映画の歴代興行収入1位など新記録を次々と更新した。さらに、1億台湾ドル（約5億円）から6億台湾ドル（約30億円）までの各大台突破のスピードはいずれも台湾で公開されたアニメ映画の最速記録となり、7億台湾ドル（約35億円）、8億台湾ドルを突破した初のアニメ映画としても新たな金字塔を打ち立てた。

同作は北米市場でも興行収入1億2400万ドル（約189億円）を記録し、日本アニメの最高興行収入を達成。全世界での興行収入は6億3300万ドル（約965億円）を突破した。さらに、25年の世界興行収入ランキングで6位に入ったと同時に、歴代最高興行収入の日本アニメ映画となった。日本では興行収入357億円を突破し、25年の年間興行収入ランキング1位の座を確実なものとしている。（翻訳・編集/岩田）