河田陽菜2nd写真集より、ハートのルームウェアでバスタブにちょこんと座るキュートな姿が先行公開

日向坂46・河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』より先行カット第9弾が公開された。

■先行カット第9弾はハートのセットアップの“おひな”さん

先行カット第9弾はハートのセットアップを着てバスタブにちょこんと座る愛くるしい“おひな”さん。

ロケの出発前、デンマークでは古くからハートのモチーフが親しまれているというエピソードをキャッチした“おひな”さんが現地で着たいとチョイスしたルームウェアがとってもお似合いだ。写真集本編には、この衣装でぴょこぴょこ動き回る“世界一可愛い生き物”が収録される。

写真集公式Xも稼働中。“おひな”からの動画コメントやシーズナルな楽しいコンテンツを随時更新予定。

PHOTO BY SAKAI DE JUN

■書籍情報

2025.11.11 ON SALE

日向坂46 河田陽菜 2nd写真集『テイクオフ』

■関連リンク

写真集公式X

https://x.com/hina2ndphoto

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com/