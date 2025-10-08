河田陽菜2nd写真集より、ハートのルームウェアでバスタブにちょこんと座るキュートな姿が先行公開
日向坂46・河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』より先行カット第9弾が公開された。
■先行カット第9弾はハートのセットアップの“おひな”さん
先行カット第9弾はハートのセットアップを着てバスタブにちょこんと座る愛くるしい“おひな”さん。
ロケの出発前、デンマークでは古くからハートのモチーフが親しまれているというエピソードをキャッチした“おひな”さんが現地で着たいとチョイスしたルームウェアがとってもお似合いだ。写真集本編には、この衣装でぴょこぴょこ動き回る“世界一可愛い生き物”が収録される。
写真集公式Xも稼働中。“おひな”からの動画コメントやシーズナルな楽しいコンテンツを随時更新予定。
PHOTO BY SAKAI DE JUN
■書籍情報
2025.11.11 ON SALE
日向坂46 河田陽菜 2nd写真集『テイクオフ』
■関連リンク
写真集公式X
https://x.com/hina2ndphoto
日向坂46 OFFICIAL SITE
https://www.hinatazaka46.com/