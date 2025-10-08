テレビ解説者・木村隆志のヨミトキ 第104回 改編期特番が新時代に突入か…『鬼レン歌謡祭』『金ロー特番』『あんぱん特別編』の反響が大きかったシンプルな理由
●レギュラー番組の特番が年中放送される今
9月最終と10月最初の週が終わり、秋の改編期特番がひと段落。連日、秋ドラマの第1話が放送されはじめている。
主に2010年代あたりから春・秋の改編期特番は、「レギュラー番組の特番ばかりで特別感がなくなった」「ただの番宣特番がときどき放送されているだけ」などと言われ、注目度は薄れていく一方。さらに各局のテレビマンたちと話していると、「今や改編期特番に注目しているのは業界関係者だけかもしれない」という言葉を聞くこともある。
しかし、今秋に放送された中には、一定の希望を感じさせられる改編期特番があった。それはどんな内容で、何が希望を抱かせる理由なのか。テレビ解説者の木村隆志が掘り下げていく。
(上段)千鳥 (下段左から)今田美桜、原菜乃華、江口のりこ
○“過去”を前提にした特番の数々
前述したように、「春・秋の年2回しかない改編期であるにもかかわらず、日ごろ放送されているレギュラー番組の特番(拡大版)が大半を占めている」ことは否めないだろう。
しかもそれらレギュラー番組の特番は改編期に限らず年中放送されているものが多い。つまり視聴者にとっては、「同程度か1時間程度長くなっただけ」の特番に過ぎず、「いつもと変わらないレベル」という印象に留まっている。
では、今秋の改編期でレギュラー番組の拡大版ではない特番はどんなものが放送されたのか。以下にゴールデン・プライム帯で放送された2時間以上の特番をあげていこう。
9月22日『冒険少年 脱出島家族SP』(TBS系)
9月22日『新ドラマ人気番組対抗クイズドレミファドン 秋の祭典! 昭和平成令和ドラマソングSP』(フジテレビ系)
9月23日『THE グルメDAY』(日本テレビ系)
9月23日『ドリフの祭典! 爆笑トリビア大放出SP』(フジ系)
9月24日『小泉孝太郎＆ムロツヨシ 自由気ままに2人旅 前編』(フジ系)
9月26日『行列のできる相談所 復活スペシャル』(日テレ系)
9月27日『芸能人格付けチェック 秋の3時間SP』(ABCテレビ・テレビ朝日系)
9月28日『池上彰×吉永小百合 昭和100年』(テレビ東京系)
9月28日『極上日帰り旅☆ニッポン0泊バカンス』(TBS系)
9月29日『国民的マジックの祭典』(フジ系)
9月30日『マル秘衝撃ファイル』(テレ東系)
10月1日『小泉孝太郎＆ムロツヨシ 自由気ままに2人旅 後編』(フジ系)
10月2日『ニッポンSOS! 〜予測不能の異常気象SP〜』(フジ系)
10月2日『珍ゴシップ・ザ・ワールド』(フジ系)
10月3日『名作ドラマからクイズ! THEキリヌキ』(TBS系)
10月3日『金曜ロードショー40周年特別番組〜視聴者が選んだ忘れられない名シ−ン〜』(日テレ系)
10月4日『オールスター感謝祭25秋』(TBS系)
10月4日『せっかち勉強』(日テレ系)
10月5日『大改造!!劇的ビフォーアフター×ポツンと一軒家 合体SP』(ABC・テレ朝系)
10月5日『THEカラオケ★バトル 世界が熱狂した! 国民的アニメソング歌うま決定戦』(テレ東系)
10月5日『FNS鬼レンチャン歌謡祭』(フジ系)
多かったのは「過去にレギュラー放送していた番組の特番化」「過去に放送した番組の映像を生かしたもの」「過去にリリースされた楽曲がメインの音楽バラエティ」の3点。“過去”というフレーズが象徴しているように、新鮮味に欠けるからか反響には物足りなさが感じられた。
●視聴者にとってもボーナスステージ
では逆にネット上の反響が大きかった特番は何なのか。
まず正月特番のトップをゆく『芸能人格付けチェック 秋の3時間SP』の人気は当然であり、これは“別格扱い”でいいだろう。できればこういう改編期特番を増やしたいところだが、「なかなか見つからない」「予算的に厳しい」などの難しさがある。
次に反響が大きかったのは、『FNS鬼レンチャン歌謡祭』。日曜ゴールデンで人気の『千鳥の鬼レンチャン』と『FNS歌謡祭』のコラボだが、単なる“笑いと歌を融合させたエンタメショー”ではなく、「『千鳥の鬼レンチャン』の視聴者に向けたファンサービス」という意味合いも大きかった。
実際、「サビだけカラオケ」の出演者たちが集結し、『FNS歌謡祭』スタッフの演出で歌う特別なステージであり、しかも年一度の祭典。出演者にとってだけでなく、日ごろ彼らを見守っている視聴者にとってもボーナスステージのような特番だった。
また、アーカイブを生かした番組ではあるものの、ネット上の反響が大きかったのが、『金ロー40周年特別番組』。「全1140本の映画から視聴者が選んだ30の名シーンを公開」というコンセプトの特番であり、シーンごとにSNSにはポジティブな声があがっていた。
注目すべきは同時間帯の裏番組で『名作ドラマからクイズ! THEキリヌキ』が放送されていたこと。言わば“映画VSドラマのアーカイブ対決”だったのだが、『金ロー』は視聴者参加型の企画で、『THEキリヌキ』は番宣ムードの企画という違いがあり、さらにTBSとフジがドラマのアーカイブを使った番組を繰り返しているためか反響は限定的だった。
それと、もう1つ純粋な改編期特番ではないが、スペシャルコンテンツとして好意的な声で盛り上がっていたのが、朝ドラ『あんぱん』の特別編。本編終了からわずか3日後に、各25分×4夜連続＝計100分の“スピンオフ＋座談会”が放送された。
これも『FNS鬼レンチャン歌謡祭』や『金ロー40周年特別番組』と同様にファンサービス要素の濃い番組と言っていいだろう。これまで見てくれた視聴者へのお礼であり、楽しんでもらうお祭りでもあり、だからこそ節目の改編期に放送する意義を感じさせられる。
○「改編期を知らない」という現実
かつて改編期特番は、その時期しか見られない文字通り特別感があり、終了した番組へのロスを吹き飛ばすような存在だった。しかし、主に00年代から10年代、20年代にかけてレギュラー番組の拡大版や番宣ありきの特番が増え、特別感が薄れて現在に至っている。
視聴率低迷や制作費削減などの影響から、かつてのようにいかないのは仕方がないとしても、最大の問題は自局の都合を優先させる姿勢が視聴者にバレていること。しかもそんな姿勢が各局ほぼ横並びなところが、視聴者離れの一因となっている。
たとえば、既存番組で年1度のファン感謝祭を放送する。あるいは、終了する番組は直後にカーテンコールのような特番を放送するなどのスタンスなら、改編期に制作費を抑えながらファンサービスができるのではないか。
主に平成のころから「熱心な視聴者を楽しませるような特番が少ない」「この終わり方では見てくれていた視聴者が次の番組を見ないのではないか」などと言われていたが、令和の今もそんな顧客のフォロー不足が続いているように見えてならない。
もちろん事情はあるのだろうが、すでに世間の人々から“改編期”や“改編期特番”という言葉が忘れられつつある。以前はテレビの強みであり、楽しみにしている視聴者も多かったが、もはや業界内や広告界隈の言葉になってしまったのかもしれない。
ネットコンテンツの脅威は増す一方であり、財政的に厳しい今こそ、「いかに制作費を抑えながら改編期を盛り上げていくのか」が問われている。業界を問わず「ユーザーファースト」が当然のこととして求められる今、テレビはせめて改編期だけでも、もう少し視聴者のほうを向いた特番を放送したほうがいいのではないか。
木村隆志 きむらたかし コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者、タレントインタビュアー。雑誌やウェブに月30本のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』などの批評番組にも出演。取材歴2000人超のタレント専門インタビュアーでもある。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』など。 この著者の記事一覧はこちら
●視聴者にとってもボーナスステージ
○「改編期を知らない」という現実
